Nichtraucherkurse: So bekommen Sie von Ihrer Krankenkasse Zuschüsse

Viele Raucher möchten aufhören, doch der Verzicht auf Nikotin ist eine große Herausforderung. Glücklicherweise bieten fast alle gesetzlichen Krankenkassen finanzielle Unterstützung für Nichtraucherkurse. Dieser Artikel erklärt, wie Sie von diesen Zuschüssen profitieren können.

Viele Menschen, die rauchen, möchten aufhören, doch dies ist oft nicht leicht. Glücklicherweise bieten Krankenkassen finanzielle Unterstützung für Nichtraucherkurse . Versicherungs-Spezialist Bastian Kunkel erläutert, wie Sie von diesen Zuschüsse n profitieren können.Rauchen beeinträchtigt die Gesundheit erheblich und erhöht das Risiko für schwere Krankheiten wie Krebs, COPD und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Viele Raucher wollen deshalb ihrem Suchtverhalten entkommen, doch der Verzicht auf Nikotin ist eine große Herausforderung. Rauchentwöhnungskurse bieten wertvolle Unterstützung, doch wer trägt die Kosten dafür? Die gute Nachricht ist, dass viele gesetzliche Krankenkassen diese Kurse bezuschussen. Sie fallen unter die Kategorie der Präventionskurse oder Gesundheitskurse und sollen eine gesunde Lebensweise fördern. Präventionskurse werden in vier Bereiche unterteilt: Sport und Bewegung, Stressbewältigung und Entspannung, Ernährung sowie Suchtmittelkonsum. Letzterer umfasst die Kurse zur Rauchentwöhnung. Krankenkassen unterstützen die Teilnahme an solchen Kursen, da gesunde Versicherte geringere Behandlungskosten verursachen. Es handelt sich dabei um freiwillige Zusatzleistungen, und manche Krankenkassen übernehmen bis zu 150 Euro pro Jahr für Präventionskurse, wobei zwei Kurse jährlich bezuschusst werden können. Pro Kurs beträgt die maximale Erstattung beispielsweise 75 Euro. Manche Krankenkassen erstatten sogar bis zu 100 Euro pro Online-Kurs, sodass insgesamt 200 Euro pro Jahr zur Verfügung stehen.Wichtig ist, dass Sie den Kurs tatsächlich besuchen und in der Regel mindestens 80 Prozent der Einheiten wahrnehmen. Damit ein Nichtraucherkurs bezuschusst wird, muss er von der Zentralen Prüfstelle Prävention nach § 20 SGB V zertifiziert sein. Die Krankenkassen bieten auf ihren Homepages Kursdatenbanken an, in denen Sie passende Angebote finden können – sowohl vor Ort als auch online. Die Erstattung von alternativen Behandlungsformen wie Akupunktur und Hypnose wird nicht übernommen. Auch die Erstattung von Medikamenten zur Rauchentwöhnung ist laut § 34 Abs. 1 SGB V ausgeschlossen. In der Regel müssen Sie die Kosten für den Rauchentwöhnungskurs zunächst selbst tragen und erhalten nach Abschluss eine Erstattung von Ihrer Krankenkasse. Dafür reichen Sie die vollständig ausgefüllte Teilnahmebestätigung ein. Wenn Sie unsicher sind, welcher Kurs für Sie infrage kommt, hilft Ihnen Ihre Krankenkasse bei der Auswahl. Sollten Sie einen Kurs gefunden haben, der nicht in der Kursdatenbank aufgeführt ist, aber zertifiziert ist, empfiehlt es sich, dies vorab mit Ihrer Kasse zu klären. Auch private Krankenversicherungen unterstützen in der Regel die Rauchentwöhnung, da sie an der Gesundheit ihrer Versicherten interessiert sind. Sie übernehmen oft die Kosten für Kurse und Therapien und zeigen sich dabei in manchen Fällen offener für alternative Behandlungsformen wie Akupunktur oder Hypnose, sofern eine medizinische Notwendigkeit bescheinigt wird. Privatversicherte sollten jedoch vorab mit ihrer Versicherung klären, welche Leistungen in ihrem Tarif enthalten sind.





