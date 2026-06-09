Nick Kyrgios feiert überraschendes Comeback in Stuttgart

Der australische Tennisspieler Nick Kyrgios kehrt nach langer Verletzungspause auf die ATP-Tour zurück. Bei den MercedesCup in Stuttgart besiegt er in seinem ersten Match seit über einem Jahr den Franzosen Corentin Moutet und zieht in die zweite Runde ein. Kyrgios spricht über seine Rehabilitation nach mehreren Operationen und erklärt, warum sein Comeback auf Gras für ihn besondere Bedeutung hat.

Der Australier Nick Kyrgios sorgt bei den Tennis Championships in Stuttgart für eine Überraschung. In seiner ersten Partie seit über einem Jahr besiegt er den Franzosen Corentin Moutet deutlich mit 6:3 und 6:4 und zieht damit in die zweite Runde ein.

Sein letztes offizielles Match auf der ATP-Tour bestritt er im März 2025 in Miami. In der Zwischenzeit stand er lediglich einmal auf dem Platz, bei einem Showmatch gegen Aryna Sabalenka Ende 2025 in Dubai. Kyrgios, der aktuell nicht in der Weltrangliste geführt wird, sprach nach seinem Sieg über die Bedeutung seines Comebacks auf Rasen und seine anstrengende Rehabilitation nach mehreren Operationen. In der nächsten Runde trifft er auf den Japaner Sho Shimabukuro





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