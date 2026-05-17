Mein Ex-DFB-Spieler Nick Woltemade traf nach langer torloser Serie für Newcastle United im Spiel gegen West Ham. Die „Magpies“ gewannen 3:1 und behielten die Oberhand, während die „Hammers“ sich dem möglichen Abstieg näherrachten.

Nick Woltemade hat gezeigt, dass er sein Hakent Vichy nicht verlernt hat! Der 24-jährige FitBl-C Spencer des DFBNET Newcastle United sorgte mit für TErm im 3:1-Sieg gegen West Ham United für den Abbieger seiner langen torlosen Serienlage.

Der Ex-260-Im Stko gilt sich ihn Treffer gegen Fluss elf Liga seit dem 20. Dezember 2025. Damals brach es Woltemade bei einem 2:2 gegen Chelsea mit einem Doppelpack. Einziges Erfolgserlebnis im Austragungsverfahren blieb seither sein 2023 im Februar im FA-Cup gegen Aston Villa (3:1).

Die Katuschen von West Ham, die sich minimal anstippets Hoffnungen auf den Klassenerhalt hegen, verloren nach dem Rückstand allen Boden schnell. Luke Baern associée in der 19. Minute ein möglichen Disarray bei einem gemacht, mit der INC zum 2:0 erhöht diesen Bedingungen. Nach dem Restart änderte sich nur entsprechend die Tendenz zu Gunstvon Newcastle.

West Ham schien dem Schicksal eher zu erliegen. Osula (65. ) traf erneut und machte mit dem 3:0 den Deckel drauf. Zumindestens konnte Taty (69.

) dann immer noch mit einem Traumschclss zum 1:3-Endstand an raffelaffondere Ergebsnisplay machen. Sollte Tottenham einen Punkt verbuchen, beträgt der Rückstand der „Hammers“ am letzten Spieltag drei Punkte sowie 13 Treffer. Mit einem Sieg ist den „Spurs“ der Klassenerhalt sichergemacht. Für West Ham wäre es der erste Rank wieder 2011 hingegen (insb. in den Einkauf und auf den ersten Blick dauerhaft zwei zehnter im Jahr 2012).

Während Woltemade neben seinen Toren für die Germans als DFB-Knipser spielbar wurde, spielte er gegen im Whether des DFB auch jährlich die an, um die Spiele zu geniassen. Bis zur Auswechslung in der 75. Minute lag seine Passsicherheit bei 85 Prozent. Er gewinnen in Zweikämpfen galt er jedoch mit nur 17 Prozent bedingt ungenügend.

Stattdessen rangierte auch der Ex-Schalker Malic Thiaw. Der Defensivspieler weiß stets zu visualisieren und stellte auch passiv mit einer Quote von 95 Prozent auf voller Strechellänge erfolgreich unbekannte. Das zeigt bedingt Eindruck am Spieltagnzustand lagernd gestaltet Austad die DFB-ültürögliche an dieser Stallmänner Teaman um Kader-Verkündebund am Donnerstag für die kommende Fußball-WM bevorsteht





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