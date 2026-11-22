Nick Woltemade traf als Joker zum Führungstreffer und bereitete das zweite Tor vor. Juventus Turin gewinnt 4:0 gegen den FC Venedig in der Serie A.

Die Juventus Turin hat die Partie gegen den Aufsteiger FC Venedig in der Serie A deutlich mit 4:0 gewonnen. Das Spiel verlief zunächst spannungsarm, bis der junge Angreifer Nick Woltemade nach der Pause das Spielgeschehen komplett änderte. Seine Leistung wurde von den italienischen Medien einstimmig gelobt, da er sowohl das erste Tor erzielte als auch die Vorlage für den zweiten Treffer gab. Damit festigte die Alte Dame ihren Platz in der Tabellenmitte und zeigte auf, wie wichtig ihre neuen offensive Verstärkungen sind.

Der entscheidende Moment: Tore und Vorlagen von Woltemade

Nick Woltemade hatte bis zur Halbpause nur begrenzte Einsatzzeiten und wurde erst in der zweiten Spielhälfte für Kerim Alajbegovic eingewechselt. Trainer Luciano Spalletti vertraute auf die frische Energie des 24-jährigen Stürmers, was sich sofort auszuzahlen schien. In der 53. Minute erzielte Woltemade den 1:0-Endstand zum frühen Führungstreffer, was dem bisherigen 0:0-Remis ein jähes Ende bereitete. Nur sechs Minuten später, in der 59. Minute, bereitete er das 2:0 vor, als Teun Koopmeiners zum 2:0-Endstand traf. Woltemade war also direkt an drei der vier Tore seines Teams beteiligt.

Also read Juventus Turin will Nick Woltemade behalten: Kaufoption statt Direktverkauf

Die Dominanz der Juventus Turin setzte sich nach der Halbzeitpause fort. Juan Cabal erhöhte in der 65. Minute auf 3:0, bevor Randal Kolo Muani in der 71. Minute per Foulelfmeter das 4:0 markierte. Für Woltemade war dies bereits sein zweites Ligator in diesem Jahr, nachdem er bereits im Spiel gegen Florenz getroffen hatte. Seine Effizienz vor dem Tor ist ein zentraler Aspekt, der die aktuelle Formkurve des Angreifers beschreibt. Er nutzt seine Chancen präzise und bringt Ruhe in den Sturmangriff, wenn die Mannschaft ihn auf dem Platz hat.

Medienlob und die Rolle von Nick Woltemade

Die italienische Presse reagierte begeistert auf den Auftritt des ehemaligen Stuttgarter Spielers. Die Gazzetta dello Sport bezeichnete Woltemade in ihrem Artikel als die "personifizierte Effizienz". In ihrem Bericht hieß es, dass die Pfiffe der Fans nach der schwachen ersten Halbzeit verstummten, als Woltemade das Spiel auf den Kopf stellte. Das Zitat "Grazie Nick" unterstreicht, wie sehr die Medien seine Wendung im Spiel schätzen. Er gilt nun als einer der Schlüsselakteure, um die spielerische Überlegenheit in Ergebnisse umzumünzen, was bis zur Pause gefehlt hatte.

Advertisement

Woltemade selbst zeigte sich nach dem Sieg optimistisch über seine persönliche Entwicklung. In einem Interview mit Sky erklärte der 24-Jährige, dass er aktuell sehr zufrieden mit seiner Situation in Turin sei. Er betonte, dass die letzten Spiele für ihn persönlich gut gelaufen seien und seine Leistung von Spiel zu Spiel besser wurde. Diese Entwicklung ist wichtig, da er erst im Sommer auf Leihbasis von Newcastle United zu Juventus gewechselt war und zunächst einen schwierigen Start hinlegte. Jetzt scheint sich die Eingewöhnungsphase abgeschlossen zu haben.

Tabelle und Ausblick für Juventus Turin

Obwohl das Spiel gegen FC Venedig mit einem klaren Sieg endete, bleibt die sportliche Lage der Juventus Turin weiterhin angespannt. Mit 21 Punkten in der Tabelle haben die Turiner einen deutlichen Abstand zu den direkten Champions-League-Plätzen. Dies bedeutet, dass jede Niederlage in den kommenden Partien kostspielig sein wird. Der Sieg gegen den Aufsteiger war daher wichtig, um den Anschluss nach oben zu halten und Punkte nicht unnötig liegen zu lassen. Die Defensive hat gut gehalten, da die ersten 45 Minuten torlos endeten.

Die Performance von Nick Woltemade gibt Luciano Spalletti nun zusätzliche taktische Möglichkeiten. Da der Angreifer als Joker oft den Unterschied macht, kann der Trainer im zweiten Durchgang auf seine Schnelligkeit und Effizienz zurückgreifen. Die kommende Woche wird zeigen, ob diese Form dauerhaft Bestand hat. Für die Fans ist die Rückkehr der Treffsicherheit eine willkommene Nachricht. Die Kombination aus Erfahrung durch Spieler wie Koopmeiners und frischem Elan durch Woltemade könnte der Schlüssel zum Saisonziel sein.