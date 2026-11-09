Nick Woltemade erzielt erstes Bundesligator für Juventus gegen Florence

Nick Woltemade trifft erstmals in der Liga für Juventus. Trainer Spalletti lässt den Torschützen für die Länderspiele außer Acht, trotz guter Phase.

Der deutsche Stürmer Nick Woltemade hat sein erstes Tor in der Liga für Juventus erzielt. Bisher gelangen ihm nur Treffer in der Europa League. Das entscheidende Spiel fand in Florenz statt und endete unentschieden. Woltemade bestätigte damit seine Fähigkeit, in der italienischen Meisterschaft zu treffen.

Durchbruch nach Europa League Treffern

Seit September ist Woltemade von Aston Villa an den italienischen Klub ausgeliehen. Bisher stand er 13 Mal für Juventus auf dem Platz. In diesem Zeitraum erzielte er insgesamt drei Tore. Bis zum Spiel in Florenz waren all diese Treffer der Europa League vorbehalten. Die Statistik in der Liga war vor diesem Match leer. In der 32. Minute schaffte er den Durchbruch.

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Kolo Muani setzte sich auf der rechten Seite durch. Er passte den Ball nach innen auf den freistehenden Woltemade. Der Stürmer zögerte nicht und schoss ab. Das Tor markiert einen wichtigen Meilenstein in seiner Ausleihe. Es zeigt, dass er sich in der höchsten italienischen Spielklasse behaupten kann.

Trainer Spalletti lobt Einsatzwillen

Trainer Luciano Spalletti reagierte nach dem Tor mit deutlichen Worten. Er erklärte, Woltemade habe gezeigt, dass er etwas Besonderes zu bieten hat. Spalletti räumte jedoch ein, dass die Ballführung nicht die Stärke des Spielers ist. Dennoch lobte er die notwendige Arbeit, die der Angreifer leisten müsse. Spalletti betonte die Wichtigkeit der individuellen Leistungen im Team.

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Die Aussage des Trainers spiegelt die aktuelle Einschätzung wider. Woltemade bringt andere Qualitäten mit, die über die reine Technik hinausgehen. Spalletti vertraut auf den Willen des deutschen Stürmers. Die Worte deuten auf eine positive Entwicklung hin. Dennoch bleibt der Fokus auf der Verbesserung der eigenen Spielelemente.

Auswahl für Länderspiele enttäuscht

Obwohl das Tor gelang, fällt Woltemade für die nächsten Aufgaben aus. Die Nationalmannschaft hat Spiele in Serbien und gegen Holland geplant. Trainer Spalletti gab in der vergangenen Woche seinen Kader bekannt. Auf Woltemade verzichtete er diesmal. Das ist ein klarer Widerspruch zur aktuellen Form.

Spalletti erklärte seine Entscheidung öffentlich. Er habe mit Nick gesprochen. Woltemade befinde sich in einer guten Phase bei Juventus. Das Laufen gehe jedoch nicht komplett rund. Der Trainer hob hervor, dass es ihm nur an der absoluten Torgefahr für die Nationalmannschaft mangele. Form schlage alles andere. Deshalb habe man sich für die anderen Jungs entschieden.

Diese Entscheidung ist für den Stürmer bitter. Bei den Länderspielen Anfang Oktober zählte Woltemade noch zum DFB-Kader. Nun fehlt er wieder. Die Gründe liegen in der Einschätzung des Trainers. Er priorisiert andere Akteure für die kommenden Aufgaben. Woltemade muss nun weiter bei Juventus überzeugen.

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Veränderungen im Spielverlauf

In Florenz gab es nach dem Tor Veränderungen. Nach dem Treffer in der 57. Minute erfolgte ein Wechsel. Woltemade wurde für Zhegrova ausgewechselt. Das Match war bis dahin spannend verlaufen. Pellegrino erzielte die Führung in der 4. Minute.

Florenz glich durch Njie in der 54. Minute aus. Das Spiel blieb offen. Bremers Ausgleich zum 2:2 folgte in der 66. Minute. Woltemade stand zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Rasen. Das Spiel endete unentschieden. Woltemades Beitrag war dennoch wichtig. Er zeigte Potential für die Zukunft.

Die Ausleihe von Aston Villa dauert an. Woltemade muss nun zeigen, ob er konstant trifft. Die Kritik an der Ballführung bleibt bestehen. Doch die Torgefahr ist nachgewiesen. Spallettis Worte sind ein Hinweis. Die Arbeit muss weiter geleistet werden. Der Weg zum Erfolg ist noch nicht abgeschlossen. Doch ein Schritt ist geschafft. Er zählt für die weitere Karriere.