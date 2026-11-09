Nick Woltemade erzielt erstes Serie-A-Tor für Juventus in Florenz

Nick Woltemade hat sein erstes Tor in der italienischen Serie A für Juventus Turin erzielt. Der Stürmer überzeugte beim 2:2 gegen Florenz nach seiner Nichtnominierung durch Bundestrainer Jürgen Klopp.

Nachmonatlicher Dürre in der italienischen Meisterschaft hat der deutsche Stürmer Nick Woltemade sein erstes Tor in der Serie A erzielt. Beim Unentschieden von 2:2 zwischen ACF Florenz und Juventus Turin am Sonntagabend markierte der 24-Jährige den entscheidenden Moment, der seine aktuelle Formkurve positiv bestatigt. Der Angreifer, der im September von Aston Villa an den italienischen Klub verliehen wurde, hatte zuvor in der Liga noch kein einziges Mal den Ballnetz zappeln lassen.

Erster Ligatreffer nach Europa-League-Erfolg

Die Tormahlzeit für Woltemade ereignete sich in der 32. Minute der Begegnung, als sich sein Mannschaftskollege Kolo Muani auf der rechten Seite durchsetzte. Muani passte den Ball präzise nach innen auf den freistehenden deutschen Stürmer, der diese Chance nicht lange überdenken musste und direkt abschloss. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Woltemade zwar drei Treffer für Juventus erzielt, diese waren jedoch ausschließlich in der Europa League gefallen. Sein erstes Tor in der höchsten italienischen Spielklasse blieb somit bis zum Spieltag in Florenz aus.

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Coach Spalletti lobt Entscheidungsschnelligkeit

Trainer Luciano Spalletti reagierte nach dem Spiel enthusiastisch auf die Leistung seines Schülers. Spalletti betonte, dass Woltemade gezeigt habe, über welche besonderen Qualitäten er verfüge. Zwar sei die Ballführung nicht seine größte Stärke, doch die notwendige Arbeit im entscheidenden Moment habe er erledigt. Der italienische Chefcoach verwies darauf, dass genau diese Art von Effizienz und Entschlossenheit für den Erfolg des Teams unerlässlich sei, auch wenn technische Details verbessert werden könnten.

Kritik von Luca Toni vor dem Treffer

Kurz vor dem Spiel war Woltemade in den italienischen Medien noch stark infrage gestellt worden. Der ehemalige deutsche und bayrische Rekordtorschütze Luca Toni äußerte im Gespräch mit der Gazzetta dello Sport seine Zweifel an der aktuellen Form des Juventus-Stürmers. Toni meinte, dass Woltemade ihn bisher nicht überzeugt habe, und argumentierte, dass Juventus entweder einen Top-Torjäger verpflichten oder dem Vertrauen auf italienische Talente setzen sollte. Als Alternative empfahl Toni den Einsatz von Gianluca Scamacca von Atalanta Bergamo, von dem er sich bessere Ergebnisse versprach.

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Woltemade kehrt nach Klopp-Aus zurück

Der Ligatreffer kam nicht nur für Juventus, sondern auch persönlich für Woltemade zum richtigen Zeitpunkt. Der Angreifer hatte in der vorangegangenen Woche die Nachricht erhalten, dass Bundestrainer Jürgen Klopp ihn für die kommenden Länderspiele gegen Serbien und Holland nicht nominiert habe. Klopp erklärte seine Entscheidung damit, dass der Weg des Spielers zwar gut sei, aber die absolute Torgefahr in der aktuellen Formphase fehle. Form sei bei der Kaderauswahl das entscheidende Kriterium gewesen.

Nach seiner Auswechslung in der 57. Minute gegen Anzor Zhegrova, nach dem 1:2 durch Florenz, feierte Woltemade das Ergebnis mit dem Team. Zuvor hatte Pellegrino in der 4. Minute die Führung für Florenz erzielt, ehe Njie in der 54. Minute den Ausgleich herstellte. Federico Bremers Treffer zum 2:2 in der 66. Minute wurde von Woltemade nicht mehr mitverfolgt, da er bereits vom Platz war. Das Unentschieden stellt einen wichtigen Schritt für die Moral der Mannschaft und die persönliche Entwicklung des deutschen Stürmers dar.