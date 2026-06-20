Der 24-jährige Fußballspieler Nick Woltemade glaubt fest an seinen besonderen WM-Moment. Er arbeitet hart für seine Chance und ist überzeugt, dass er sich in der WM beweisen kann.

Nick Woltemade spielt in der deutschen Fußball -Nationalmannschaft derzeit nur eine Nebenrolle, doch der 24-Jährige glaubt fest an seinen besonderen WM-Moment. Das sagt ihm auch der Bundestrainer .

Das Turnier ist hoffentlich noch lang für uns. Ich arbeite hart für meine Chance, sagte Woltemade im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Die Tore haben mir viel Selbstvertrauen gegeben, ich kenne meinen Anteil an der gelungenen Qualifikation, habe auf dem Niveau mein Können gezeigt. Es war mir aber immer bewusst, dass auch wieder andere Phasen kommen können, sagte Woltemade nach einer Saison mit Höhen und Tiefen bei Newcastle United.

Das bringt mich nicht aus der Ruhe, ich kann damit umgehen. Insgesamt war das letzte Jahr verrückt für mich, es hat mein Leben verändert, sagte Woltemade und ergänzte: Als ich vor dem Spiel mit der ganzen Mannschaft auf dem Platz stand und wir die Hymne gesungen haben, habe ich über das ganze Gesicht gegrinst, weil es so groß und schön ist, auf der wichtigsten Fußballbühne dabei sein zu dürfen.

Woltemade ist ein wichtiger Teil des deutschen Fußballteams und hat eine große Chance, sich in der WM zu beweisen. Er ist ein talentierter Spieler, der hart arbeitet und sich ständig verbessert. Sein Ziel ist es, sich in der WM zu beweisen und ein wichtiger Teil des Teams zu werden. Er glaubt fest an sich selbst und an sein Team und ist überzeugt, dass sie gemeinsam viel erreichen können





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nick Woltemade Fußball WM Bundestrainer Redaktionsnetzwerk Deutschland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wehrfähige Männer in der EU: Von der Leyen will Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine einschränkenDeutschland und andere EU-Länder möchten wehrfähigen Männern aus der Ukraine die Aufnahme erschweren. Die Kommissionspräsidentin deutet nun Einschränkungen an.

Read more »

Einer der prägnantesten Horrorfilme der letzten Jahre läuft jetzt kostenlos in der ZDF-MediathekDieser unangenehme Horrorfilm brennt sich ins Gedächtnis.

Read more »

Nick Woltemade auf der WM-Bank: Warum Fans ihn trotzdem feiernEr erlebte den Sommer seines Lebens und doch bleibt Nick Woltemade bei der WM bislang nur die Rolle des Zuschauers. Fans feiern den 24-Jährigen trotzdem.

Read more »

Woltemade glaubt 'fest' an besonderen WM-MomentDerzeit ist der 24-Jährige in der DFB-Auswahl nur Stürmer Nummer drei

Read more »