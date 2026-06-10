Nick Woltemade kämpft um WM‑Durchbruch trotz heftiger Kritik in England

Der 24‑jährige Newcastle‑Stürmer Nick Woltemade spricht über die anhaltende Kritik an seiner Torquote, seine wechselnden Positionen im englischen Klub und die mentale Vorbereitung für das WM‑Eröffnungsspiel gegen Curaçao. Trotz wenig Einsätzen im Testbetrieb bleibt er optimistisch und hofft auf den ersten internationalen Einsatz.

Nick Woltemade , der 24‑jährige Offensivspieler von Newcastle United , steht kurz davor, sein erstes WM‑Einsatzmoment für die deutsche Nationalmannschaft zu erleben. Nachdem er im Testspiel gegen die USA (2 : 1) auf der Ersatzbank das Feld nicht betreten durfte, bleibt die Hoffnung auf einen Auftritt im Eröffnungsspiel gegen Curaçao am Sonntag, 19 Uhr, in Houston bestehen.

Im Vorfeld dieses entscheidenden Antritts hat der Stürmer im Interview mit dem Magazin Stern offene Worte zu der intensiven Kritik geäußert, die ihm seit seinem Wechsel nach England entgegengebracht wird. Die Kritik, so Woltemade, sei in ihrer Schärfe und Dauer überraschend und habe eine spürbare Unruhe um seine Person erzeugt. Er bezeichnete die anhaltenden Fragen zu seiner offensiven Torflaute als "falsch" und "nicht ganz fair".

Der Newcastle‑Neuling betonte, dass er seit seiner Ankunft im englischen Klub nicht nur als klassischer Mittelstürmer eingesetzt wurde, sondern auch auf anderen Positionen, teilweise sogar im defensiven Mittelfeld, Verantwortung übernommen habe. Diese Vielseitigkeit, so erklärt er, sei jedoch häufig übersehen worden, während Experten ihn weiterhin primär als reinen Torjäger bewertet hätten. Der Start in der Premier League verlief für Woltemade zunächst vielversprechend: In den ersten fünf Ligaspielen erzielte er vier Treffer und feierte damit einen kraftvollen Einstieg.

In den darauffolgenden neun Partien folgten weitere drei Tore, bevor die Torquote im laufenden Jahr merklich nachließ - bis auf ein einziges Ligator blieb er in den verbleibenden Begegnungen torlos. Gleichzeitig verschob sich seine Rollenverteilung: Anfangs stand er regelmäßig im Sturm, später wurde er vermehrt in defensivere Aufgaben eingebunden und ließ die Startelf häufiger hinter sich.

Um den psychischen Druck des Profifußballs besser zu bewältigen, arbeitet Woltemade mit einem Mentaltrainer zusammen, ein Schritt, den er bereits aus seiner Zeit beim früheren Drittligisten zu Beginn seiner Karriere kennt. Trotz der kritischen Stimmen blickt Woltemade optimistisch in die Zukunft. Er betont, dass er zu den jüngeren Mitgliedern im Kader gehöre, jedoch bereits das Vertrauen seiner Mitspieler und Trainer genieße.

"Mit meinen Toren habe ich dazu beigetragen, dass wir uns für die WM qualifiziert haben. Ich fühle mich als geschätztes Familienmitglied im Team", sagt er. Gleichzeitig sei er dankbar für das Vertrauen der Fans, das ihm den nötigen Rückhalt gebe. Der Spieler erinnert zudem daran, dass er im WM‑Test gegen Finnland (4 : 0) eingewechselt wurde, während er im entscheidenden Test gegen die USA nicht zum Einsatz kam.

Das bevorstehende Auftaktspiel gegen Curaçao bietet nun die Chance, das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen und auf dem großen internationalen Parkett zu zeigen, was er leisten kann. Die deutschen Vorbereitungen für das Turnier laufen weiterhin auf Hochtouren, und die Trainerstab muss für das erste Spiel noch die endgültige Aufstellung festlegen. Für Woltemade bedeutet dies, dass jede Trainingseinheit und jede taktische Anweisung von großer Bedeutung ist, um die Chance auf einen Platz in der Startelf zu sichern.

Sollte er die Startelfreigabe erhalten, könnte er nicht nur sein internationales Profil schärfen, sondern auch ein wichtiges Signal an alle Kritiker senden, dass seine Vielseitigkeit und sein mentaler Ansatz im modernen Fußball von unschätzbarem Wert sind. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Woltemade die erhoffte Durchschlagskraft wiederfindet und ob er das Vertrauen, das er bei den Nationalspielern genießt, in konkrete Leistungen auf dem Spielfeld umsetzen kann





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