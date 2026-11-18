Nick Woltemade reagiert auf die Nichtnominierung durch Jürgen Klopp. Der Stürmer lobt die DFB-Elf und freut sich über seine Form bei Juventus Turin.

Nachdem der DFB bei seinem Sieg am Montagabend mit 5:0 gegen die Niederlande antreten durfte, fehlte Nick Woltemade im Aufgebot. Der 24-jährige Stürmer war von Bundestrainer Jürgen Klopp nicht für die letzten Länderspiele des Kalenderjahres nominiert worden. Dies markiert eine Unterbrechung seiner bisherigen Aktivität, da er zuvor bereits 14 Partien für die deutsche Nationalmannschaft bestritten hatte.

Woltemade reagiert positiv auf Nichtnominierung

Am Tag nach dem starken 5:0-Spiel äußerte sich Nick Woltemade öffentlich zu der Leistung seiner Kollegen. Er beschrieb das Spiel als sehr schön anzusehen und hob die hohe Spielfreude im Team hervor. Woltemade erklärte, dass der Trainer viele Elemente sehr gut vermittelt habe. Für ihn war es als Zuschauer ein großer Spaß, die Aktionen zu verfolgen. Trotz des Ausfalls zeigt er keinen Groll gegenüber der Entscheidung.

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Die positive Stimmung bei Nick Woltemade resultiert auch aus seiner aktuellen Klub-Situation. Seit September ist der Angreifer von Newcastle United an Juventus Turin ausgeliehen. Für die Italiener hat er bis zu diesem Zeitpunkt insgesamt 15 Partien absolviert. Dabei gelangen ihm vier Tore und drei vorbereitete Treffer. Seine Leistungen waren besonders auf internationaler Bühne beeindruckend.

Leistungsstarke Phase bei den Italienern

In der Europa League traf Nick Woltemade allein in vier Spielen drei Mal. Sein erstes Ligator für Juventus Turin erzielte er kurz vor der aktuellen Länderspielpause. Bei der 2:2-Partie gegen Florenz fand er im Netz. Die Formkurve steigt weiter an, was Woltemade selbst bestätigt. Er gibt an, dass er in seinen Rhythmus immer besser hineinkommt und sich mit dem Team verbindet.

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Am Dienstag war Nick Woltemade anwesend, als sein Verein mit 6:2 und 7:6 gegen den Gegner antrat. Viele Anhänger erkannten ihn im Rahmen des Events. Auf die Frage, wie es sei, Juventus-Spieler zu sein, antwortete der 24-Jährige mit Zustimmung. Er nannte den Verein sehr groß und lobte die große Liebe der Fans. Woltemade gab an, im Moment sehr zufrieden zu sein.

Blick auf den Rest der Saison in Italien

Die Zukunft für Nick Woltemade und Juventus Turin sieht konkret aus. Am Sonntag geht es in der Serie A weiter. Im Rahmen des 12. Spieltags empfängt Juventus den Aufsteiger Venedig. Dies ist die nächste Hürde für das Team, in dem Woltemade eine feste Größe geworden ist. Seine Integration scheint erfolgreich zu sein, da er die Unterstützung der Anhänger genießt. Der Wechsel von Newcastle United nach Turin verläuft somit positiv für den deutschen Stürmer.