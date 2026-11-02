Nick Woltemade wird Spieler des Monats bei Juventus Turin

Trotz Kritik an seiner Torgefährlichkeit ehrt Juventus Turin Nick Woltemade als besten Spieler im Oktober. Hintergrund sind seine drei Tore in der Europa League.

Nach monatelanger öffentlicher Kritik durch die italienische Sportpresse hat Juventus Turin den 24-jährigen Nationalspieler Nick Woltemade als Spieler des Monats für Oktober ausgezeichnet. Die Ehrung erfolgte vor dem wichtigen Topspiel am Sonntagabend gegen die SSC Neapel, obwohl Woltemade in der Serie A nach acht Einsätzen noch ohne Torerfolg geblieben ist. Der Leihspieler von Newcastle United wurde häufig zum Sündenbock für die Offensive der Alten Dame gemacht, doch der Klub bestätigte nun seine Wertschätzung.

Kritik an der Torgefährlichkeit

Die italienischen Medien übten scharfe Kritik an der Leistung des Stürmers, da er in der höchsten italienischen Liga bisher kein einziges Tor erzielt hat. Die Gazzetta dello Sport bezeichnete Woltemade nach seinem Einsatz gegen Genua als Spieler ohne Killerinstinkt und vergab eine niedrige Wertung. Auch nach seinem Treffer gegen Celta Vigo in der Europa League blieb die Berichterstattung kritisch.

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Das Blatt verspottete ihn dafür, dass er versuche, die Rolle eines Mittelstürmers mit derselben erfolglosen Hartnäckigkeit auszufüllen, wie ein Mann mittleren Alters, der versucht, seinen Hochzeitsanzug von vor zwanzig Jahren wieder anzuziehen. Der frühere italienische Nationalspieler Marco Borriello kommentierte die Situation ebenfalls mit Skepsis, indem er Woltemade als langen, technisch versierten, aber auch berechenbaren Lulatsch beschrieb.

Trainer fordert mehr Qualität

Trotz der negativen öffentlichen Resonanz forderte Trainer Luciano Spalletti nach dem 2:2 in der Europa League gegen Stade Rennes mehr von seiner Offensive. Spalletti betonte, dass er von Nick Woltemade und seinem Sturmpartner Kolo Muani mehr erwarten könne, da deren technische Qualitäten deutlich besser seien als die aktuell gezeigte Leistung. Diese Einschätzung widerspricht zwar der harten Kritik der Presse, unterstreicht aber den Erwartungsdruck im Verein.

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In der Europa League zeigt der Deutsche jedoch andere Stärken, da er dort in drei Einsätzen dreimal traf. Zwei seiner Treffer erzielte er dabei per Elfmeter. Diese statistische Verbesserung in der europäischen Konkurrenz scheint der Grund für die Ernennung zum Spieler des Monats zu sein, da sie einen klaren Kontrast zu seiner torlosen Serie in der nationalen Liga darstellt.

Auswirkung auf das Saisonziel

Beim 2:0-Erfolg gegen Neapel starteten Woltemade und Kolo Muani in der Anfangself, blieben aber bis auf wenige Szenen ohne großen Einfluss auf das Spielgeschehen. Das entscheidende erste Tor fiel erst nach der Auswechslung von Muani, woraufhin Woltemade die Partie bis zum Ende durchspielte. Dennoch urteilte die deutsche Sportzeitschrift kicker, dass das Sturmproblem bei Juventus weiterhin besteht, da der Gegner durch die gelb-rote Karte für Marianucci und den Treffer von Jeremie Boga dominierte.

Der echte Held des Abends war der neu verpflichtete Kerim Alajbegović, der für 32 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Turin kam und sehenswert zum 1:0 traf. Durch den Sieg bleibt Juventus Turin dicht an den Champions-League-Plätzen dran. Für Woltemade bleibt die Leihe bis zum Saisonende befristet, wobei Berichte nahelegen, dass eine Zukunft in Turin nach der Leihe unwahrscheinlich ist.