Nickel als strategischer Engpass: Wie der Meeresboden die Abhängigkeit von China und Indonesien brechen soll

Das US-Verteidigungsministerium sucht dringend Alternativen zur indonesisch-chinesischen Nickel-Dominanz. Ein kanadisches Unternehmen will mit Tiefseebergbau in der Clarion-Clipperton-Zone die Versorgung sichern.

Die Nickel versorgung ist zu einem strategischen Engpass für die westliche Verteidigungsindustrie geworden. Während 60 Prozent des weltweit geförderten Nickel s aus Indonesien stammen, kontrollieren chinesische Unternehmen zwei Drittel der Raffineriekapazitäten.

Diese Abhängigkeit gefährdet die Produktion kritischer Militärtechnologien - von U-Boot-Rümpfen über Triebwerkslegierungen bis hin zu Batterien für Elektrofahrzeuge. Das US-Verteidigungsministerium hat daher im März 2026 einen dringenden Aufruf zur Entwicklung inländischer Alternativen gestartet. Ein kleines kanadisches Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 78 Millionen CAD hat darauf mit einem formellen Projektvorschlag reagiert: Project Vault erschließt Manganknollen aus der Clarion-Clipperton-Zone (CCZ) im Pazifik, die neben Mangan, Kobalt und Kupfer auch nennenswerte Anteile an Nickel enthalten. Damit könnte der indonesisch-chinesische Korridor umgangen werden.

Die Zeit drängt: Ab 2027 tritt in den USA ein bundesweites Verbot von Rohstoffen aus gegnerischen Staaten in Kraft. Für diejenigen, die die Rohstofffronten beobachten, geht es nicht nur um Marktanteile, sondern um die Positionierung im Zentrum einer grundlegenden Verschiebung globaler Machtverhältnisse. Die militärische Nachfrage nach Nickel ist enorm: Jedes U-Boot der Virginia-Klasse benötigt rund 9.200 Pfund kritischer Materialien, darunter Nickel für Superlegierungen und Kupfer-Nickel-Rohrsysteme. In der Luftfahrt sind nickelbasierte Superlegierungen wie Inconel und Hastelloy unverzichtbar für Turbinenschaufeln und Hyperschallfahrzeuge.

Auch in der Rüstungsindustrie steigt der Bedarf: Panzerstahl und elektrifizierte Gefechtsplattformen erfordern hochreine Nickelsorten. Die zivile Nachfrage verstärkt diesen Effekt: Nickel ist ein Schlüsselelement in Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher. Das Energieministerium und das Verteidigungsministerium beschaffen diese Batterien für ihre Fahrzeugflotten und Speichersysteme. Ohne eine unabhängige, gesicherte Nickelversorgung laufen die stillen Triebwerke der westlichen Verteidigungssysteme Gefahr, an einem kritischen Punkt anzukommen.

Project Vault zielt darauf ab, Manganknollen aus der CCZ zu fördern und in den USA zu raffinieren. Der Antrag wurde am 23. März 2026 nach dem Deep Seabed Hard Mineral Resources Act (DSHMRA) eingereicht. Das Unternehmen verfügt über erfahrene Führungskräfte, darunter James Deckelman als CEO und John G. Vonglis, ehemaliger CFO des US-Energieministeriums, als strategischen Berater.

Die Herausforderung besteht darin, die Förderung und Verarbeitung wirtschaftlich und umweltverträglich zu gestalten. Landbasierte Alternativen sind ebenfalls in der Prüfung, aber die Tiefsee bietet eine riesige, noch unerschlossene Ressource. Die Entscheidung des Pentagons wird zeigen, ob der Meeresboden die dritte Option wird, um die Abhängigkeit von Indonesien und China zu durchbrechen. Sollte das Projekt erfolgreich sein, könnte es einen Präzedenzfall für die Rohstoffsicherheit westlicher Nationen schaffen





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