Deep Sea Minerals Corp. stelltProposal für meeresbodennahes Nickel vor. Ziel ist die Umgehung der chinesischen Raffinerie-Monopolstellung und Sicherung der US-Verteidigung.

Deep Sea Minerals Corp. hat ein formelles Projektantragsdokument an das US-Verteidigungsministerium eingereicht, um die kritische Versorgungslücke mit Nickel zu schließen. Dieses Unternehmen aus dem Bereich der Rohstoffexploration zielt darauf ab, die Abhängigkeit der amerikanischen Verteidigungsindustrie von importierten Metallen zu beenden. Der Antrag richtet sich speziell an die Bedürfnisse des Pentagon, das dringend nach inländischen Alternativen sucht, um seine strategische Autonomie zu wahren.

Strategische Abhängigkeit von Nickel und China

Die stillen Motoren der westlichen Verteidigungssysteme laufen an ihrem Limit und steuern auf einen kritischen Wendepunkt zu. Von den hochdruckfesten Rümpfen nuklear angetriebener U-Boote bis hin zu den extremen Hochtemperaturanforderungen von Strahltriebwerken ist Nickel der unverzichtbare gemeinsame Nenner. Auch Batterien für elektrische Fahrzeuge, die für moderne Logistik und Mobilität benötigt werden, basieren auf diesem Metall. Die aktuelle Lieferkette wird jedoch derzeit geopolitisch in Geiselhaft genommen, was massive Risiken für die nationale Sicherheit darstellt.

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Zwanzig Prozent des weltweiten Nickels werden zwar noch nicht, aber sechszig Prozent werden aktuell in Indonesien gefördert. Alarmierend ist dabei, dass zwei Drittel der globalen Raffineriekapazitäten unter der direkten Kontrolle chinesischer Unternehmen stehen. Dies stellt kein einfaches Marktungleichgewicht dar, sondern eine strategische Dominanz mit erheblichem Druckpotenzial. Solange der Weg zur Raffination über einen zentralen geopolitischen Rivalen führt, hat die amerikanische Verteidigungsindustrie ihre eigene Zukunft nicht wirklich selbst in der Hand.

Das Indonesien-Paradoxon der Raffineriekapazität

Der Aufstieg Indonesiens zum weltweit dominierenden Nickelproduzenten gilt als die größte Veränderung in der Landschaft kritischer Mineralien des vergangenen Jahrzehnts. Das Paradoxon dabei ist, dass die zugrunde liegenden Investitionen fast ausschließlich chinesisch stammen. Konzerne wie Tsingshan Group und Jiangsu Delong Nickel kontrollieren über große Industriekomplexe in Morowali und Weda Bay rund sechsundsechzig Prozent der indonesischen Raffineriekapazität. Aus Sicht der Lieferkette ist indonesisches Nickel faktisch chinesisches Nickel unter indonesischer Souveränität.

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Der Rohstoff verlässt Indonesien, und das raffinierte Produkt wird über chinesisch kontrollierte Logistikketten exportiert. Die Wertschöpfung konzentriert sich ausschließlich auf chinesische Verarbeitungskapazitäten, unabhängig davon, wo das Erz ursprünglich gefördert wurde. Für ein US-Verteidigungsministerium, das U-Boot-Rümpfe, Superlegierungen für Strahltriebwerke, Panzerstahl und elektrifizierte Gefechtsplattformen bauen muss, die allesamt Nickel benötigen, sieht die praktische Realität düster aus. Das Metall wird höchstwahrscheinlich in Indonesien gefördert, geht sehr wahrscheinlich an eine Raffinerie unter chinesischer Kontrolle und erreicht schließlich industrielle Abnehmer in den Vereinigten Staaten.

Pentagon fordert sofortige inländische Alternativen

Das Pentagon wartet nicht länger auf eine diplomatische Lösung für diese komplexe Problematik. In einem folgenreichen Handlungsaufruf im vergangenen März forderte das US-Verteidigungsministerium explizit sofortige, inländische Alternativen zu den bestehenden importierten Ketten. Während große Industriekonzerne Mühe haben, sich neu auszurichten und ihre Strukturen anzupassen, hat sich ein wendiges Unternehmen als Antwort auf diese Herausforderung positioniert. Deep Sea Minerals Corp. hat ein formelles RPP vorgelegt, das den Korridor zwischen Indonesien und China möglicherweise umgehen könnte.

Dieser Ansatz zielt darauf ab, die umfangreichen, souveränen Ressourcen des Meeresbodens zu erschließen. Da für das Jahr 2027 ein bundesweites Verbot von Rohstoffen aus als gegnerisch eingestuften Staaten bevorsteht, schließt sich das Zeitfenster zur Sicherung einer unabhängigen Versorgung rasch. Für alle Beobachter an der Frontlinie der Rohstoffsicherheit geht es bei den frühen Akteuren nicht nur um einfache Marktanteile. Sie positionieren sich im Zentrum einer grundlegenden Verschiebung der globalen Machtverhältnisse und der industriellen Souveränität.

Präziser Antrag für verteidigungsrelevantes Nickel

Als das Defense Industrial Base Consortium im März zweitausendsechs seine Ausschreibung für verteidigungsrelevante Mineralien veröffentlichte, verlangte es keine allgemeine Liste von Metallen. Es verlangte explizit Nickel. Genauer gesagt forderte die Ausschreibung eine zuverlässige inländische Versorgung mit verteidigungsrelevantem Nickel zusammen mit einer ergänzenden Kommerzialisierungsanlage. Diese Präzision ist von entscheidender Bedeutung, da sie den Fokus auf eine konkrete und unmittelbar nutzbare Infrastruktur lenkt.

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Seltene Erden dominieren zwar die Schlagzeilen rund um kritische Mineralien, doch Nickel ist weniger präsent, obwohl es gemessen an Tonnage und Endverwendung in mehr Verteidigungsplattformen steckt als jedes einzelne Seltenerdelement. Die zivile und verteidigungsnahe Nachfrage verstärkt diesen Effekt zusätzlich. Nickel ist ein primäres Kathodenaktivmaterial in Batterien mit hoher Energiedichte. Diese werden sowohl vom US-Energieministerium als auch vom US-Verteidigungsministerium für elektrifizierte Fahrzeuge, netzgekoppelte Energiespeicher und spezialisierte Verteidigungsplattformen beschafft. Die Notwendigkeit einer lokalen Raffination und Verarbeitung wird somit zur Frage der nationalen Resilienz.