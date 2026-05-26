Niclas Füllkrug hat hart Absagen getroffen. Der Stürmer hatte sich für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko gefreut. In Gesprächen mit Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde er immer wieder betont, wie wertvoll er für das Team sei. Füllkrug lieferte im DFB-Trikot immer ab und ging voran. In 24 Spielen traf er 14-mal. Nach seiner Leihe zu West Ham lief es für ihn nicht gut, weil er vor allem durch Verletzungen zurückgeworfen wurde. Für die Engländer erzielte er in 26 Ligaspielen drei Tore. Nach dem 1:2 gegen Cagliari und dem Verpassen der Champions League, dem Trainer- und Bosse-Beben, Mailand verlässt er Mailand. Nach dem Abstieg der „Hammers“ ist er zu teuer. Bremen hat gute Karten, weil er bereits in der vergangenen Winterpause abgelehnt hatte. Werder könnte ihn vorzeitig trennen und mit einer hohen Millionensumme abfinden. Füllkrug möchte gebraucht werden, seine Klasse zeigen und Spaß am Fußball haben. Er möchte seinen Lebensmittelpunkt in der Nähe seiner Geburtsstadt haben. Werder, VfL Wolfsburg und Venezia FC haben Interesse. Füllkrug tendiert jedoch eher zu einer Rückkehr in die Bundesliga.

Niclas Füllkrug (33) hat hart Absage n getroffen. Der Stürmer hatte sich für die Endrunde in den USA , Kanada und Mexiko gefreut. In Gesprächen mit Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) wurde er immer wieder betont, wie wertvoll er für das Team sei.

Füllkrug lieferte im DFB-Trikot immer ab und ging voran. In 24 Spielen traf er 14-mal. Nach seiner Leihe zu West Ham lief es für ihn nicht gut, weil er vor allem durch Verletzungen zurückgeworfen wurde. Für die Engländer erzielte er in 26 Ligaspielen drei Tore.

Nach dem 1:2 gegen Cagliari und dem Verpassen der Champions League, dem Trainer- und Bosse-Beben, Mailand verlässt er Mailand. Nach dem Abstieg der „Hammers“ ist er zu teuer. Bremen hat gute Karten, weil er bereits in der vergangenen Winterpause abgelehnt hatte. Werder könnte ihn vorzeitig trennen und mit einer hohen Millionensumme abfinden.

Füllkrug möchte gebraucht werden, seine Klasse zeigen und Spaß am Fußball haben. Er möchte seinen Lebensmittelpunkt in der Nähe seiner Geburtsstadt haben. Werder, VfL Wolfsburg und Venezia FC haben Interesse. Füllkrug tendiert jedoch eher zu einer Rückkehr in die Bundesliga





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