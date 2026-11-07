Niclas Füllkrug beendet Interview zu DFB-Comeback nach Bremen-Debakel

Niclas Füllkrug lehnt Fragen zur Rückkehr in die Nationalelf ab. Nach der 0:1-Niederlage von Werder Bremen beim VfB Stuttgart zeigt sich der Stürmer unkompromissant.

Niclas Füllkrug zeigte nach dem Ende der Partie zwischen Werder Bremen und dem VfB Stuttgart keinerlei Interesse an Themen rund um seine bevorstehende Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Das ZDF-Interview, das ursprünglich dazu dienen sollte, die vergangene Stunde zu analysieren, wurde schnell zu einer Auseinandersetzung über Füllkrugs Nominierung für die kommenden Länderspiele in der Nations League, welche der Stürmer mit kategorischen Worten abblockte.

Abweisung bei ZDF-Interview nach 0:1-Niederlage

Die Situation entstand unmittelbar im Anschluss an das Bundesligaspiel, in dem Werder Bremen mit 0:1 gegen den VfB Stuttgart verlor. Obwohl die Bremer Mannschaft einen durchaus mutigen Auftritt hinlegte und nicht ohne Belohnung blieb, stand am Ende der bittere Ausgleichstreffer der Gäste. Füllkrug hatte diese Leistung nicht in sein Fazit aufnehmen wollen und sich stattdessen auf das unmittelbare Leid der Niederlage konzentriert, was die Stimmung im Interview von Anfang an prägte und die Gesprächsdynamik entscheidend beeinflusste.

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Dritter Versuch scheitert an Füllkrugs Entschlossenheit

Der Moderator des ZDF versuchte zunächst, Niclas Füllkrug direkt anzusprechen, indem er auf die Kontaktaufnahme durch Bundestrainer Jürgen Klopp Bezug nahm. Der Reporter erinnerte den Angreifer daran, dass dieser ihn nach dem letzten Training im Sportstudio kontaktiert habe und nun die Chance habe, seine Gefühle zur Nominierung nach über einem Jahr Pause auszudrücken. Doch Füllkrugs Antwort war von vornherein unmissverständlich und sah keinerlei Raum für eine positive emotionale Einordnung in diesem Moment.

Als der Gesprächspartner versuchte, das Thema erneut aufzugreifen, betonte Füllkrug, dass ein verlorenes Spiel einfach nicht in seinem Kopf sei und er Respekt für die aktuelle Situation forderte. Er verriet klar, dass ihn die Freude auf die bevorstehenden Länderspiele im Moment nicht interessierte, da der Fokus ausschließlich auf dem gescheiterten Spiel lag. Diese Haltung zeigte, dass der Stürmer die Trennung zwischen Verein und Nationalmannschaft in diesem speziellen Augenblick strikt einhalten wollte.

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Auch als der Reporter den dritten Versuch startete und Füllkrug mit einem Zitat von Jürgen Klopp konfrontierte, blieb der Angreifer bei seiner Linie. Er unterbrach das Interview höflich, aber bestimmt und verließ den Bereich, nachdem er dem Moderator noch die Hand geschüttelt hatte. Die ablehnende Haltung des Bundesligastürmers war also nicht aus Unhöflichkeit, sondern aus einer klaren Priorisierung der aktuellen sportlichen Enttäuschung entstanden.

Stellungnahme zur Nominierung für die Nations League

Niclas Füllkrug lehnte es kategorisch ab, seinen Stolz über die Nominierung durch Bundestrainer Jürgen Klopp in einem Moment zu äußern, in dem seine Mannschaft gerade verloren hatte. Für ihn war es nicht angemessen, über die Vorfreude auf die anstehenden Spiele in der Nations League zu sprechen, während er sich mit der 0:1-Niederlage gegen Stuttgart auseinandersetzen musste. Diese klare Trennung von beruflichen Chancen und aktuellen sportlichen Misserfolgen unterstrich seine professionelle Einstellung zum Fußballgeschäft.

Reaktion auf Bundestrainer und Medieninteresse

Die interaction zwischen Niclas Füllkrug und dem ZDF-Reporter verdeutlichte, wie sensibel Spieler auf Fragen reagieren, die ihre aktuelle Verfassung ignorieren. Füllkrug wies darauf hin, dass es Respekt bedürfe, ihm den Moment des Verlustes nicht durch Fragen zur Nationalmannschaft zu vermiesen. Der Bundestrainer Jürgen Klopp hatte zwar Kontakt aufgenommen, doch Füllkrug sah keinen Zeitpunkt, um dies in der öffentlichen Wahrnehmung im Schatten der Niederlage zu betonen.