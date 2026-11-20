Niclas Füllkrugs Comeback bei Werder Bremen steigert den Merchandise-Umsatz massiv. Klaus Filbry prognostiziert ein Umsatzplus von bis zu 40 Prozent durch die Rückkehr des Stürmers.

Die sportliche und finanzielle Situation von Werder Bremen hat sich durch die Rückkehr von Niclas Füllkrug grundlegend gewandelt. Der dreißigjährige Angreifer kehrte kurz vor dem Ende der Sommer-Transferperiode per Leihe von West Ham nach Bremen zurück und hat seitdem in elf Pflichtspielen bereits zwölf Tore erzielt. Diese Bilanz setzt sich aus neun Treffern in der Bundesliga und drei Toren im DFB-Pokal zusammen. Eine derart hohe Trefferquote hat innerhalb der ersten elf Spiele einer Saison noch nie ein Spieler des Klubs erreicht. Seine Präsenz auf dem Feld wirkt sich unmittelbar auf die finanzielle Performance des Vereins aus.

Fußballerische Leistung steigert Markenattraktivität

Die außergewöhnliche Torausbeute von Füllkrug hat die Fans wieder in eine positive Stimmung versetzt und das Markenimage von Werder Bremen gestärkt. Nach einer enttäuschenden Vorsaison, in der der Klub auf Platz 15 abstieg, herrschte zuvor große Resignation bei der Anhängerschaft. Die Rückkehr des Stürmers mit der Rückennummer 10 hat diese Stimmung sofort umgekehrt. Die Fans reagieren wieder stark auf die Marke und das Team, was sich direkt in den Verkaufszahlen widerspiegelt. Füllkrug fungiert somit nicht nur als Torjäger, sondern auch als zentraler Katalysator für die wirtschaftliche Erholung des Vereins.

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Klaus Filbry zeigt Defizite im Handelsbereich auf

Werder-Chef Klaus Filbry, fünfundsiebzig Jahre alt, präsentierte vergangenes Sonntag die finanziellen Zahlen der abgelaufenen Saison 25/26. Dabei zeigte sich ein gemischtes Bild, das sowohl Erfolge als auch Schwachstellen aufzeigte. Zwar schloss der Klub die Saison mit einem kleinen Plus in Höhe von 2,1 Millionen Euro ab, primär getrieben durch hohe Transfereinnahmen. Im Bereich Handel jedoch klaffte ein erhebliches Loch. Die Umsätze gingen von 12,6 Millionen Euro in der Vorsaison auf lediglich 9,2 Millionen Euro zurück. Dies entspricht einem Verlust von 3,4 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Kausale Zusammenhänge zwischen Tabellenplatz und Sales

Der drastische Einbruch im Merchandise-Geschäft steht in direktem Zusammenhang mit der sportlichen Performance der vergangenen Jahre. Nach dem Absturz auf den vierzehnten Platz in der Vorsaison kauften die Fans kaum noch Trikots und andere Produkte. Dieser Verhaltenswandel der Konsumenten hatte einen großen Anteil an den roten Zahlen des Vereins. Die Loyalität der Anhängerschaft ist stark an den sportlichen Erfolg gekoppelt. Solange kein Titel oder ein sicherer Mittelplatz in der Liga garantiert war, blieben die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurück. Füllkrugs Ankunft hat diesen negativen Trend nun durchbrochen.

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Prognose für Umsatzwachstum und Gewinnmargen

Laut Angaben von Klaus Filbry gegenüber BILD wird der Klub im Handelsbereich wieder in die Dimensionen der Saison 2024/25 zurückkehren. Füllkrug wurde explizit als wichtiger Entwicklungsfaktor für die Nachfrage benannt. Die Nachfrage nach Merchandise-Artikeln sei deutlich größer als in der vergangenen Saison. Werder Bremen erwartet konkret ein Umsatzplus von 35 bis 40 Prozent. Dieser Anstieg ist ein direkter Effekt der wiedererstarkten fanatischen Unterstützung, die durch die sportlichen Erfolge von Füllkrug befeuert wird.

Finanzielle Perspektive trotz kleiner absoluter Beträge

Nach Informationen von BILD soll am Ende ein Gewinn von 300.000 bis 500.000 Euro im Handelsbereich realisiert werden. Dieser Betrag mag im Gesamtkontext des Vereinsbudgets nicht als gigantisch erscheinen. Er stellt jedoch eine signifikante Verbesserung dar, da das Geschäft ohne die Präsenz von Füllkrug wahrscheinlich noch tiefer ins Minus gerutscht wäre. Der Verkauf läuft wieder auf dem Niveau des Vorjahres hin. Die Kombination aus sportlichem Erfolg und strategischer Personalie hat die finanzielle Basis im Merchandise-Bereich wieder gefestigt. Die Marke Bremen profitiert nun von der synergetischen Wirkung von Toren und Verkauf.