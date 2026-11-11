Der 33-jährige Schützenmeister von Werder Bremen wird bei der EM 2028 noch? Experten wie Didi Hamann, Nils Petersen und der Bremer Trainer Klopp diskutieren Form, Tore und Zukunft des deutschen Stürmers.

Der 33-jährige Niclas Füllkrug gilt aktuell als bester deutscher Stürmer. Trotz seines Alters diskutieren Trainer und Experten, ob er noch in der nächsten Europameisterschaft 2028 und vielleicht sogar bei der WM 2030 angemeldet sein kann. Der Bremer wirkt jedoch optimistisch: Er sieht die aktuelle Spur im Team als positiv an und glaubt, dass "jemand, der bei der EM in einer guten Verfassung sein wird und Tore schießen wird" sein könnte.

Unsere Schusswaffe im Fokus: Füllkrugs Trefferquote

Seit seinem Transfer nach Werder Bremen hat Füllkrug in 11 Spielen 12 Tore erzielt. Auf internationaler Ebene erzielt er 14 Tore in 24 Spielen - 1007 Minuten gespielt, das entspricht einem Treffer alle 72 Minuten. Er selbst beschreibt die Torquote pro Minute als "sehr gut" und sieht darin ein Argument für seine Einbindung.

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Stimmen von außen: Expertenmeinungen

Didi Hamann beschreibt Füllkrug als "anderen Spieler" als in den letzten zwei Jahren und sagt, die Führung durch die Tore sei entscheidend. Nils Petersen hebt die geerdete, dankbare und ruhige Art des Stürmers hervor und bekräftigt, dass Deutschland immer ein Neunerland ist und ein Tor garantierender Stürmer daher unverzichtbar sei.

Petersen sieht Füllkrug als "Top-Joker" beim Feld. Er betrachtet ihn als Spieler, der in entscheidenden Momenten entscheidet und besonders in den letzten 10-20 Minuten mit schnellen Optionen für ein Zielsvorzeichen ein Setzt. Hamann hingegen wirft Bedenken auf und stellt die Frage, ob er mit 35 noch die gewünschte Form besitzt.

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Was bedeutet das für die nächste EM?

Im April 2028 bleibt unklar, ob Füllkrug eine zentrale Rolle spielt. Hamann sieht für die Europameisterschaft in 18 Monaten Burkhardt als mögliche Alternative, aber er betont, dass dies erst im April 2028 klar wird. Aber Füllkrug soll sich nun auf den aktuellen Moment konzentrieren und die Leidenschaft vor Ort erhalten.

Die Trainerlage zwischen Aufstellung und Bewertung führt zu Gedanken über Positionen. Hamann glaubt, ein jugendlicher und ein älterer Stürmer je nach Form in der Nationalmannschaft zu nutzen, während Petersen die höhere Torquote von Füllkrug als das zurückgegebene eines jenen Tor garantierenden Junioren neu erklärt.

Ein Blick in die Zukunft

Während Füllkrug mittlerweile 33 Jahre alt ist, sieht dürftig die Trainer seiner Form noch langfristig ein. Er liefert nun in der Bundesliga und den Spielen der Nationalmannschaft konstant viele Tore. Die Frage, ob er noch eine ausreichende Gesundheitslage für Publikumsturniere zeichnen kann, wird erst in den nächsten Wochen die Entscheidung treffen. Die Gewinnerportierung von 24 Heim spielen