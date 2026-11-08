Niclas Füllkrug bricht Interview mit ZDF ab nach Bundesliga-Niederlage

Werder-Bremen-Stürmer Niclas Füllkrug verweigert nach der 0:1-Pleite gegen VfB Stuttgart Fragen zur Nationalmannschaft und bricht das Interview abrupt ab.

Nach der 0:1-Niederlage von Werder Bremen im Bundesliga -Spiel gegen den VfB Stuttgart am 8. November 2026 bricht der 33-jährige Stürmer Niclas Füllkrug das abschließende Interview abrupt ab. Der Angreifer verweigert ZDF -Reporter Florian Zschiedrich jede Beantwortung von Fragen zur Nationalmannschaft. Füllkrugs Entschlossenheit gilt ausschließlich dem gerade erlittenen sportlichen Misserfolg.

Spieltagsergebnisse und Stürmerserie

Die Partie endete mit einer knappen 0:1-Niederlage für die Bremer, wodurch die persönliche Treffsicherheits-Serie von Niclas Füllkrug unterbrochen wird. In den sieben Spielen zuvor hatte der Angreifer in jedem einzelnen Match mindestens ein Tor erzielt. Diese statistische Lücke ist für den aktuellen Top-Torjäger der Liga mit neun Saisontreffern der ausschließliche Fokus nach dem Abpfiff. Das aktuelle Match gegen Stuttgart überschattet jede andere persönliche Entwicklung.

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Konfrontation mit ZDF-Reporter Zschiedrich

Florian Zschiedrich, Reporter für das ZDF, stellte dem 40-jährigen Füllkrug zunächst Fragen zu seiner jüngsten Nominierung durch Bundestrainer Jürgen Klopp. Der 59-jährige Trainer berief den Stürmer für die anstehenden Länderspiele, brach aber das Gespräch vorzeitig ab. Füllkrug zeigte sich zunächst reserviert und verwies auf die aktuelle Situation.

Der Werder-Angreifer gab an: "Ein bisschen Respekt. Wir haben gerade ein Spiel verloren. Das ist gerade nicht in meinem Kopf". Die Nominierung war sein erster Schritt zurück in die deutsche Nationalmannschaft nach mehr als einem Jahr. Seine letzte Nominierung fand im September 2025 statt, unter der Ägide von Vorgänger Julian Nagelsmann, der 39-jährig ist.

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Ablehnung von Nations-League-Themen

Als Zschiedrich versuchte, die Gespräche fortzuführen und die Nations-League-Partien gegen Serbien am Freitag und gegen Holland drei Tage später anzusprechen, reagierte Füllkrug gereizt. Er erklärte offen, dass diese Themen ihn in diesem Moment nicht interessieren. Er betonte, nicht unhöflich sein zu wollen, fühle sich aber durch den Fokus auf die Zukunft nach der 0:1-Niederlage gegen Stuttgart persönlich angegriffen.

Füllkrug argumentierte, dass die Mannschaft ein gutes Spiel gemacht habe, aber trotzdem verloren habe. Daher denke er nicht an das folgende Wochenende. Die aktuelle sportliche Lage dominiert seine Gedanken vollständig. Er lehnte jegliche Diskussion über zukünftige Ereignisse oder persönliche Ehrungen strikt ab.

Ende des Interviews und Abgang

Der Reporter versuchte einen letzten Hinweis auf ein Zitat von Jürgen Klopp einzubringen. Diese Geste markierte den finalen Punkt der Interaktion. Füllkrug unterbrach das Gespräch sofort mit den Worten "Nee, danke, ciao". Er legte das Mikrofon auf den Tisch und verabschiedete sich mit einem höflichen Handschlag vom Reporter.

Die Situation zeigt die hohe emotionale Belastung direkt nach sportlichen Rückschlägen. Füllkrug konzentriert sich ausschließlich auf die aktuelle Bundesliga-Saison und Werder Bremen. Der Vorfall illustriert die Spannungen zwischen medialer Erwartung und der Perspektive der Spieler nach einer Niederlage.