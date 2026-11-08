Niclas Füllkrug bricht ZDF-Interview nach Klopp-Frage ab

DFB-Nationalspieler Niclas Füllkrug verlässt ein Studio-Interview, nachdem er nach den Worten von Bundestrainer Jürgen Klopp gefragt wurde. Er fokussiert sich auf den klaren Werder Bremen-Aus.

Niclas Füllkrug zeigte sich nach dem ersten Bundesligaverlust seines Vereins Werder Bremen seit dem ersten Spieltag deutlich genervt, als er im ZDF -Interview wiederholt nach Aussagen von Bundestrainer Jürgen Klopp gefragt wurde. Der 33-jährige Stürmer unterbrach das Gespräch abrupt und verließ das Studio, nachdem er seine aktuelle Mentalität und Fokussierung auf den bevorstehenden Klub-Konkurrenz clarifying erklärt hatte.

Füllkrug verlässt ZDF-Studio nach Klopp-Frage

Niclas Füllkrug zeigte sich gereizt und brach ein Interview mit dem ZDF ab, als der Reporter Florian Zschiedrich erneut nach Äußerungen des deutschen Bundestrainers Jürgen Klopp zum Thema fragte. Der Stürmer von Werder Bremen lehnte es kategorisch ab, sich in dieser kurzen Zeitspanne mit der Nationalmannschaft zu beschäftigen. Er erklärte direkt, dass er noch voll beim letzten Spiel vertieft sei und keine Vorfreude auf die nächste Partie empfinde.

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Nachdem er das Studio höflich, aber bestimmt mit einem Handschlag und einem "Ciao" verlassen hatte, ergänzte Füllkrug später seine Position bei "Sky". Er betonte, dass er sich grundsätzlich natürlich auf die Nominierung für die Nations-League-Spiele freue. Die Gespräche mit Jürgen Klopp über die Zukunft hätten offen, fair und sehr netz stattgefunden, das weitere Vorgehen sei jedoch ungewiss.

Meinungsverschiedenheiten über das VfB-Duell

Der aktuelle Konflikt wurzelt in der Partie gegen den VfB Stuttgart, die Werder Bremen mit 1:0 verlor. Niclas Füllkrug zeigte sich unzufrieden mit der öffentlichen Darstellung seiner Leistung. Er wies die Kritik des VfB-Sportvorstands Fabian Wohlgemuth zurück, der behauptete, dass der Angreifer im entscheidenden Duell verloren habe. Füllkrug argumentierte, dass er viele Bälle für sich behalten konnte und diese sogar die meisten waren.

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Der 33-Jährige listete detaillierte Statistiken seiner Leistung auf, um seine Relevanz zu belegen. Trotz eines großen Aktionsradius und insgesamt 76 Ballaktionen gelang ihm kein Treffer bei sechs Abschlüssen. Er verteidigte seine Taktik als wichtigen Fundamentaufbau, der für das Teamgefühl gut war, lehnte es aber ab, die Niederlage allein mit seinem Versagen zu begründen.

Werder Bremen sucht nach dem nächsten Schritt

Werder Bremen hatte nach sieben Spielen ohne Niederlage Probleme mit dem Ergebnis, verlor nun jedoch das erste Mal. Kapitän Marco Friedl kritisierte die erste Halbzeit als Angsthasen-Fußball, lobte aber die zweite Halbzeit und die guten Phasen. Niclas Füllkrug betonte trotz der Niederlage seine Stolz auf den Platz im oberen Drittel der Tabelle mit 15 Punkten und fokussiert sich komplett auf die Rückkehr in den Kader.