DFB-Stürmer Niclas Füllkrug feiert sein 25. Länderspiel mit einer Ehrenmedaille von Kapitän Joshua Kimmich an Bord des Team-Flugzeugs.

Niclas Füllkrug hat im Spiel in Belgrad seinen 25. Einsatz für die deutsche Nationalmannschaft absolviert. Der Stürmer wurde nach 73 Minuten für Kai Havertz eingewechselt. Diese Meilenstein-Statistik würdigte DFB -Kapitän Joshua Kimmich direkt an Bord des Mannschaftsflugzeugs.

Ehrung durch Kapitän Kimmich an Bord

Joshua Kimmich überreichte Füllkrug eine spezielle Medaille zur Ehrung. Die Zeremonie fand in einer Flughöhe von 11.000 Metern statt. Kimmich nutzte dabei das Bord-Mikrofon der Stewardessen für seine Worte. Er betonte, dass 25 Länderspiele etwas sehr Besonderes sind. Der Kapitän verwies dabei ausdrücklich auf den individuellen Weg des Stürmers.

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Kimmich hob hervor, dass dies nicht der klassische Weg sei. Dennoch freue er sich umso mehr über die aktuelle Situation. Füllkrug habe sein Mindset und glaube fest an sich selbst. Der DFB-Chef betonte, dass Talent ohne das richtige Mindestmaß schwer sei. Doch die Kombination aus beidem führe zu solchen Erfolgen.

Torstatistik und persönliche Bilanz

Die statistische Bilanz von Füllkrug ist beeindruckend hoch. In seinen 25 Länderspielen hat er konstant 14 Treffer erzielt. Das Wort Kisten stand für Füllkrug als Synonym für Tore. Kimmich wünschte ihm, dass weitere Einsätze folgen. Er ermutigte den Stürker, weiterhin Tore für die Nationalmannschaft zu erzielen.

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Im Flugzeug gab es daraufhin lauten Applaus. Füllkrug ging mit stolzer Brust zu seinem Kapitän. Beide umarmten sich kurz vor der Feier. Füllkrug bedankte sich bei der gesamten DFB-Reiseleitung. Er erklärte, dass er etwas länger auf diese Ehrung gewartet habe.

Sein persönliches Gedächtnis zu den Zahlen weicht leicht von der Realität ab. In den letzten zwei Jahren standen oft genau 24 Länderspiele im Fokus. Er zeigte sich stolz auf die erhaltene Medaille. Die korrekte Statistik für sein bisheriges letztes Spiel datiert zurück.

Korrektur der Vorgeschichte

Sein 24. Länderspiel fand am 8. Juni des vergangenen Jahres statt. Es war ein Spiel um Platz 3 beim Nations-League-Finalturnier. Der Gegner war Frankreich in jenem Turnier. Das Spiel endete mit einer 0:2-Niederlage für Deutschland. Füllkrug korrigierte diese Details indirekt durch seine Reaktion.

Jedes einzelne Länderspiel sei etwas Besonderes für den Werder-Stürmer. Er freue sich extrem über den aktuellen Erfolg. Der Wunsch gilt, dass die Erfolgsserie anhält. Die Emotionen an Bord zeigten die Bedeutung des Moments.

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Ausblick auf das nächste Spiel

Die nächste Herausforderung steht bereits fest. Am Montag findet das Spiel gegen die Niederlande statt. Es wird in Berlin ausgetragen. Der Anpfiff ist um 20:45 Uhr. Das Spiel ist live auf ARD zu sehen.

Füllkrug plant, seinen 26. Einsatz für Deutschland zu sammeln. Sein persönliches Ziel ist dabei klar definiert. Er möchte mindestens sein 15. Länderspieltor erzielen. Die Motivation ist hoch für das kommende Match.