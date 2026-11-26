Niclas Füllkrug trifft zehn Mal in zehn Spielen. Der Werder-Stürmer führt die Bundesliga-Torjägerliste an und überholt die Leistungen von Christopher Nkunku. Hintergrund zu seiner aktuellen Form und den Chancen auf die Kanone.

Niclas Füllkrug trifft, trifft und trifft nochmals. Der dreißigjährige Mittelstürmer von Werder Bremen befindet sich aktuell in der besten Form seiner Karriere. Nach genau zehn absolvierten Spieltagen der Bundesliga hat er sein Tor-Konto bereits auf zehn Treffer erhöht und führt damit die aktuelle Torjägerliste der Liga an. Diese statistische Führung ist bemerkenswert, da sie seine historische Effizienz unterstreicht.

Die aktuelle Leistung von Füllkrug erinnert stark an die vergangene Spielzeit 2022/23. Damals teilte er sich mit Christopher Nkunku von RB Leipzig den ersten Platz der Torjägerliste. Am Ende jener Saison sicherte sich Füllkrug die begehrte Torjägerkanone mit insgesamt sechzehn erzielten Toren. Die Chancen stehen nun auch in der aktuellen Saison sehr gut, dass er diese Ehre erneut erobern kann.

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Rolle von Harry Kane verletzt sich

Ein wesentlicher Faktor für die verbesserten Chancen auf die Torjägerkanone ist die Verletzung von Harry Kane. Der bayrische Weltstar, der in den drei vorherigen Jahren jeweils drei Mal in Folge die Torjägerliste anführte, muss sich noch monatelang pausieren lassen. Durch diese Ausfallzeit entfällt ein starker Konkurrent um die Spitze der Torschützenliste. Die verbleibende Zeit in der Saison wird sich dadurch erheblich verändern.

Trainer Daniel Thioune bewertet Potenzial

Trainer Daniel Thioune äußert sich positiv zur Lage seiner Offensivkraft. Er betont, dass das Potenzial für die Titeljagd definitiv vorhanden ist. Thioune erklärt, dass Niclas Füllkrug die notwendige Qualität besitzt, um in dieser Saison Torschützenkönig zu werden. Wenn ein Spieler in nur zehn Spieltagen bereits zehn Tore erzielt hat, ist es natürlich wünschenswert, dass diese Tordauer anhalten wird.

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Schwieriger als bei den Bayern München

Die Aufgabe im Trikot von Werder Bremen ist jedoch anspruchsvoller als bei einem Verein wie den FC Bayern München. Dort wird das Toreschießen einem Mittelstürmer oft durch ein höheres Maß an Ballbesitz und strukturierteren Angriffen erleichtert. Im Kader von Werder Bremen ist die Torjagd deutlich schwieriger. Daher sollte jedes erzielte Tor bei Werder gerne noch mit dem Faktor eins Komma zwei multipliziert werden, wie die Vereinsführung einräumt.

Konkurrenz durch Patrik Schick

Härtester Rivale auf der Torjägerliste ist aktuell Patrik Schick von Bayer Leverkusen. Der tschechische Stürmer hat an neun von zehn Spieltagen getroffen und liegt mit seinen neun Treffern dicht auf den Fersen von Füllkrug. Auf dem dritten Platz folgt Michael Gregoritsch vom FC Augsburg mit sieben Toren. Diese Konkurrenz sorgt für Spannung in der Liga.

Bestmarke gegen Borussia Mönchengladbach

Die aktuelle Form bewies Füllkrug bereits beim 4:0-Erfolg gegen den Hamburger SV. In der Nachspielzeit hämmerte er den Ball aus zwanzig Metern humorlos in die Ecke. Thioune lobte, dass bei ihm noch ein Treffer in der Luft lag. Gegen Borussia Mönchengladbach kann Füllkrug nun eine neue Bestmarke aufstellen. Ein weiterer Treffer würde den Werder-Rekord nach elf Spieltagen von Miroslav Klose aus der Saison 2005/06 gleichstellen.