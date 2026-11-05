Niclas Füllkrug wird für die Nations-League-Spiele gegen Serbien und die Niederlande in den Kader der deutschen Nationalmannschaft bErufen,da er aktuell die Torjägerliste der Bundesliga anführt.

Füllkrug kehrt in den Nationalkader zurück

Niclas Füllkrug steht kurz vor seiner Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Der dreißigjährige Angreifer von Werder Bremen führt aktuell die Torschützenliste der Bundesliga an und hat durch seine herausragenden Leistungen die Aufmerksamkeit der Auswahltrainer auf sich gezogen. Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass Füllkrug für die kommende Länderspielphase nominiert wird. Die Bild-Informationen zufolge befindet er sich im Kader für die bevorstehenden Partien der Nations League . Diese Spiele gegen Serbien am dreizehnten November und gegen die Niederlande am sechzehnten November sind für die deutsche Auswahl von großer Bedeutung. Sky Sport hatte bereits früher angedeutet, dass eine Nominierung geplant sei, sofern keine außergewöhnlichen Umstände dazwischenkommen. Die Entscheidung des Trainers Jürgen Klopp , das Aufgebot für diese beiden wichtigen Begegnungen zusammenzustellen, scheint nun endgültig gefallen zu sein.

Die aktuelle Form von Niclas Füllkrug ist beeindruckend und hat lange unklare Situationen bezüglich seiner Nationalmannschaftskarriere klargestellt. In den ersten zehn Pflichtspielen der laufenden Saison gelangen ihm zwölf Treffer. Diese statistische Ausbeute ist bemerkenswert und sorgte wieder für Furore in der Liga. Trotz dieser konstanten Torquote war lange Zeit ungewiss,ob er einen Platz im DFB-Kader erhalten würde. Die Leistung in Bremen scheint nun jedoch den entscheidenden Faktor dargestellt zu haben, um ihn wieder in den Kreis der A-Nationalspieler zu berufen. sein Comeback auf höchstem Niveau wirkt wie ein roter Faden in seiner letzten Zeit bei Werder Bremen, wo er bewiesen hat,das er weiterhin zu den effektivsten Stürmern im deutschen Fußball gehört.

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Vergangene Schwierigkeiten und aktuelle Erfolge

Die Rückkehr von Füllkrug in die Nationalelf ist nicht selbstverständlich, da er zuletzt vor mehr als einem Jahr im Trikot der DFB-Elf auf dem Platz stand. Seine Nominierung unter Julian Nagelsmann erfolgte im September des vergangenen Jahres. Das letzte Länderspiel für Deutschland bestritt er im Sommer zweitausendfünfundzwanzig im Spiel um Platz drei der Nations League gegen Frankreich,welches mit null zu zwei verloren lief. Anschließend folgte eine längere Durststrecke. Bei West Ham United in der Premier League und später bei AC Mailand in Italien blieb er lange ohne Tore. Diese Phase der Torflaute sorgte für Zweifel an seiner aktuellen Torgefährlichkeit und war ein Grund für seine vorübergehende Abwesenheit im Kader.

Doch in der Bundesliga hat Füllkrug erfolgreich zu alter Stärke zurückgefunden. Sein Wechsel zu Werder Bremen scheint der richtige Schritt gewesen zu sein, um seiNe Form zurückzugewinnen. Die Trainerführung der Nationalelf hat die Entwicklung im Beobachtungssystem genau im Blick. Die klaren Differenzen zwischen den bisherigen Leistungen bei den englischen und italienischen Vereinen und der aktuellen Situation in Bremen sind offensichtlich. Die zwölf Tore in zehn Spielen sind ein eindeutiges Signal an den Bundestrainer, dass Füllkrug sofortige Spielpraxis und Vertrauen benötigt, um für die hohen Ansprüche im Nationaldress bereit zu sein.

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Klopps Äußerungen und mediale Brisanz

Die Diskussion um die mögliche Rückkehr von Füllkrug wurde durch jüngste Äußerungen von Jürgen Klopp weiter angefacht. Der Trainer der deutschen Nationalmannschaft hatte kürzlich bemerkt, dass Füllkrug zwar ein Tor nach dem anderen schieße,er jedoch bereits dreißig Jahre betagt sei. Klopp fügte humorvoll hinzu, das das Alter nicht seine Schuld sei. Diese Worte haben zusätzliche Brisanz in die Personalie gebracht und in der Öffentlichkeit für viel Gesprächsstoff gesorgt. Die Kombination aus seiner Erfahrung, seinem Alter und seiner aktuellen Torausbeute macht ihn zu einem interessanten,aber auch kritisch zu betrachtenden Kandidaten. Dennoch hat die Leistung in Bremen nun die Entscheidung zugunsten des Stürmers getrieben.

Die mediale Berichterstattung zeigt ein einheitliches Bild: Trotz des Alters wird die formale Nominierung für den Donnerstag erwartet. Die Nations-League-Spiele gegen Serbien und die Niederlande bieten die passende Bühne für ein eventuelles Debüt. Die DFB-Verantwortlichen scheinen die aktuellen Leistungen nicht länger ignorieren zu können. Füllkrugs Weg zurück an die Spitze des deutschen Fußballs ist somit wieder eröffnet. Die Erwartungen an seine Rolle im Team sind hoch,da seine Abwesenheit in den letzten Monaten schmerzlich für die offensive Stärke der Auswahl war. Ob er die Chance auf die Bänke nutzen und direkt für die gewünschte Durchschlagskraft sorgen kann, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.