Niclas Füllkrug kehrt ins deutsche Nationalteam zurück

Nach fünfmonatiger Pause wird Niclas Füllkrug für die Nations-League-Spiele gegen Serbien und die Niederlande nominiert. Der 33-Jährige reagiert damit auf Kritik von Jürgen Klopp bezüglich seines Alters.

Der 33-jährige Stürmer Niclas Füllkrug kehrt nach fünfmonatiger Pause in den Kader der deutschen Nationalmannschaft zurück. Bundestrainer Jürgen Klopp nominiert den Angreifer für die kommenden Nations-League-Partien gegen Serbien am 13. November und gegen die Niederlande am 16. November.

Füllkrug reagiert auf Klopps Alterskritik

Niclas Füllkrug nutzte die Nominierung, um auf frühere Aussagen von Trainer Jürgen Klopp zu reagieren. Im ZDF-Sportstudio hatte der Angreifer klargestellt, dass der Bundestrainer nur Fakten aufgezählt habe. Füllkrug betonte unmissverständlich, dass er bereitstehe, sobald sein Land ihn brauche, selbst bei einem Alter von 40 Jahren oder älter.

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Jürgen Klopp hatte zuvor Bedenken hinsichtlich des Alters des Spielers geäußert. Der Trainer verwies darauf, dass dies einer langfristigen Planung widerspreche. Er argumentierte, dass man eine Mannschaft für die Zukunft aufbauen müsse, insbesondere mit Blick auf die EM 2028. Füllkrug habe zwar Tore in der Bundesliga erzielt, sei aber 33 Jahre alt, erklärte Klopp.

Kaderverkleinerung und strategische Ziele

Für die anstehenden Partien soll der Kader auf nur 23 Spieler beschränkt werden. Diese deutliche Reduzierung im Vergleich zur Premiere von Klopp mit 44 Akteuren unterstreicht die strategische Ausrichtung. Die Größe des Aufgebots spiegelt die Notwendigkeit wider, präzise und fokussiert vorzugehen.

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Deutschland steht aktuell in der Gruppe auf Rang drei. Um sich für das Viertelfinale im März 2027 zu qualifizieren, ist mindestens Platz zwei erforderlich. Die beiden Spiele im November sind daher von entscheidender Bedeutung für die weitere Qualifikation der Mannschaft.

Letzter Einsatz vor dem WM-Turnier

Der letzte Einsatz von Niclas Füllkrug für Deutschland liegt bereits fünf Monate zurück. Am 8. Juni 2025 stand er beim 0:2-Spiel um Platz drei gegen Frankreich auf dem Feld. Diese Partie war Teil der Weltmeisterschaft 2026. Seitdem war er in den Septemberroutinen nicht mehr berücksichtigt worden.

Die Nominierung für die Novemberspiele markiert eine klare Wendung in der personellen Besetzung. Nach der monatelangen Distanzierung kehrt der Stürmer nun zurück in die Diskussion um die Nationalmannschaft. Seine aktuelle Form in der Bundesliga scheint den Trainer überzeugt zu haben, ihn für die wichtigen Qualifikationspartien einzusetzen.