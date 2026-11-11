Der 33‑jährige Stürmer kehrte am 12. November bei der deutschen Nationalmannschaft an - und trug dabei eine 230.596‑Euro‑Uhr von Patek Philippe. Füllkrugs Comeback und Luxuriösität werden jetzt im Fokus.

Nach einer einjährigen Pause ist der 33‑jährige Stürmer Niclas Füllkrug wieder im deutschen Nationaltrupp - und in stilvoller Ästhetik. Auf einer Pressekonferenz in Herzogenaurach zeigte er die goldene Uhr, die ihn auf dem Platz als einer der besten Torschützen von Werder Bremen erstrahlen ließ.

Die Uhr im Detail: ein Schweizer Luxus

Füllkrugs Armbanduhr stammt aus der Linie Grand Complications der Schweizer Marke Patek Philippe. Die Referenznummer 5270P-015 weist auf ein Modell hin, das an technische Raffinesse und ästhetischen Glanz besticht. Auf der offiziellen Hersteller‑Website beläuft sich der Listenpreis auf 230.596 Euro.

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Beide Zahlen - der Preis und die Exklusivität - unterstreichen die Affinität des Spielers zu einem renommierten Schöpfer der Zeitmesskunst. Das Modell ist typisch für Patek Philippe, der sich auf komplizierte Uhrwerke spezialisiert hat und mit seinen Grand Complications‑Kreationen einen internationalen Ruf genießt.

Ein wiederkehrendes Thema in Füllkrugs Karriere

Schon während seiner Zeit bei West Ham United und AC Mailand wurde Füllkrug immer wieder mit Patek‑Philippe‑Uhren gesichtet. Er hat also keine neue Strategie, sondern setzt weiterhin auf die Prestige der Marke, wenn er abseits des Platzes stilistisch agiert.

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Der 33‑jährige Stürmer lässt sich am Repertoire der "Nautilus"-Stücke von seiner Konkurrenz nicht einschüchtern, die ebenfalls von vielen Profis getragen werden. Dort liegen Preise zwischen zehntausend‑ und hundertausenden‑Euro‑Raten - in einigen Varianten sogar Millionenwert.

Ein Comeback in Druck und Stil

Mit zwölf Toren in elf Pflichtspielen für Werder Bremen überzeugte Füllkrug den Bundestrainer Jürgen Klopp (59), der ihn in die Weltmeisterschaftsdatenbank einbezog. Für die Nations‑League-Spiele gegen Serbien (13. November) und die Niederlande (16. November) kassierte die Mannschaft die Berechtigung, dem Spieler ein zweites Auftrittsrecht zu gewähren.

Die Pressekonferenz zeigte, dass Füllkrug abseits des Platzes zwar zurückhaltend ist - er legt keine extravaganten Fashion‑Statements vor - aber bei der Uhrenwahl nach wie vor einen Schritt weitergeht. Sein Gold‑Ehering und die Glanzkollektion von Patek Philippe machen deutlich, dass er bei wichtigen Anlässen nicht spart.

Füllkrug sehnt sich also nach einer Balance zwischen sportlicher Bescheidenheit und ausgesuchter Weltklasse. Sein retournerlebnis und die Auswahl seiner Uhr unterstreichen, dass er sich nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch auf dem Handgelenk selbigsicher präsentiert. Zukunfts‑Planungen sehen vor, die Heimat von Patek Philippe im Look "Grand Complications" bei presseter produkte, die sich bereits zahlreich in den nächsten internationalen Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft zeigen werden.