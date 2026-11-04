Niclas Füllkrug kehrt zur DFB-Nationalmannschaft zurück: Kaderankündigung am 13. November

Niclas Füllkrug bekommt von Bundestrainer Julian Klopp eine Rückruf in die Nationalelf. Die Nominierung für die Nations-League-Spiele steht kurz bevor.

Der Stürmer Niclas Füllkrug kehrt mit hoher Wahrscheinlichkeit in die DFB-Nationalmannschaft zurück. Bundestrainer Julian Klopp plant, den 33-jährigen Angreifer für die abschließenden Spiele der Nations League im Jahr zu nominieren. Die ersten dieser Partien finden am 13. November in Serbien statt, drei Tage später folgt ein weiteres Spiel gegen die Niederlande.

Füllkrugs formstarke Liga-Rückkehr

Niclas Füllkrug hat sich mit einer beeindruckenden Torausbeute in der laufenden Bundesliga-Saison für ein Comeback empfohlen. In den vergangenen acht Bundesligaspielen erzielte der Angreifer insgesamt neun Tore. Diese statistische Leistung unterstreicht seine aktuelle Treffsicherheit und spricht klar für eine Berufung in das Aufgebot.

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Die mediale Berichterstattung bestätigt diesen Trend. Auch die Zeitung "Bild" berichtet von der erwarteten Rückkehr Füllkrugs in den Kader der deutschen Auswahl. Die statistische Dominanz im Punktspielbetrieb scheint die Entscheidung für den Stürmer bereits vorab festzulegen, solange keine außergewöhnlichen gesundheitlichen oder taktischen Vorfälle eintreten.

Konträre Ansichten von Klopp und Matthäus

Die Diskussion um den Einzug Füllkrugs war zuvor nicht unumstritten. Julian Klopp hatte sich in der Vergangenheit gegen den Spieler ausgesprochen und dabei explizit auf das Alter des Angreifers verwiesen. Der Bundestrainer begründete diese langfristige Kaderplanung mit dem Hinweis, dass Füllkrug 33 Jahre alt sei, was seine Perspektive in der Nationalelf einschränke. "Er ist 33. Das ist nicht meine Schuld", erklärte Klopp damals seine Position.

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Ganz anders sah Rekordnationalspieler Lothar Matthäus die Lage. Er sprach sich deutlich für eine Rückkehr des Stürmers aus. In seiner Kolumne auf skysport.de argumentierte Matthäus, dass man an Füllkrug als Tabellenführer der Torschützenliste einfach nicht vorbeikomme. Seine logische Argumentation stützt sich dabei direkt auf die aktuelle sportliche Form des Spielers.

Details zur Kaderankündigung und Gruppensituation

Julian Klopp wird seine finale Entscheidung am Donnerstag um 11.30 Uhr öffentlich bekannt geben. Die genaue Nominierung steht damit unmittelbar bevor. Es wird erwartet, dass nur außergewöhnliche Entwicklungen die Berufung des Angreifers an diesem Tag noch verhindern könnten. Der Bundestrainer hat also bereits eine klare Tendenz in Richtung des Stürmers entwickelt.

Im Gegensatz zu früheren Auswahlinnen, bleibt der Kreis der Berufenen diesmal überschaubar. Bei der ersten Nominierung im September hatte Julian Klopp noch 44 Spieler für zwei unterschiedliche Kader berufen. Für die kommenden Spiele soll die Auswahl deutlich kleiner ausfallen. Paris Brunner wird dagegen vorerst nicht im Aufgebot erwartet.

Sportlicher Druck und Qualifikationskriterien

Die DFB-Auswahl steht unter erheblichem sportlichem Druck. Nach vier absolvierten Spielen liegt Deutschland in der Nations-League-Gruppe A2 mit fünf Punkten auf dem dritten Rang. Diese Position ist kritisch, da nur die beiden besten Teams einer Gruppe die Qualifikation für das Viertelfinale erreichen.

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Die kommenden Partien gegen Serbien und die Niederlande sind daher entscheidend für die weitere sportliche Zukunft der Mannschaft in dieser Saison. Jeder Punkt ist notwendig, um die direkte Qualifikation für die nächste Runde nicht zu verpassen. Die Nominierung von Niclas Füllkrug könnte dabei als strategische Korrektur dienen, um die offensiven Optionen zu verstärken und die Punkte aus den letzten Spielen zu maximieren.