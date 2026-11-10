Nach über einem Jahr Pause kehrt Niclas Füllkrug in die deutsche Nationalelf zurück. Bundestrainer Jürgen Klopp nominiert den Werder-Stürmer für die Nations-League-Spiele in Belgrad und Berlin.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat eine entscheidende Verstärkung für die anstehenden Aufgaben in der Nations League erhalten. Niclas Füllkrug, aktuell 33 Jahre alt und als Stürmer für Werder Bremen aktiv, wird wieder in den Kader der Nationalelf berufen. Dieser Schritt markiert das offizielle Comeback des Angreifers, der seit der Partie am 8. Juni 2025 nicht mehr für den DFB auflief. Der letzte Einsatz erfolgte im Spiel um Platz drei gegen Frankreich, welches die deutsche Auswahl mit 0:2 verlor. Die Nominierung durch Bundestrainer Jürgen Klopp stellt eine klare Signierung der aktuellen sportlichen Leistungsfähigkeit dar.

Nation League Termine und Spielplan

Die erste Hürde für das neue Duo aus Coach und Stürmer steht bereits am kommenden Freitag. Dort tritt die Nationalmannschaft um 20:45 Uhr in Belgrad gegen Serbien an. Dieses Duell wird im Fernsehen von RTL live übertragen. Drei Tage später, am Montag, wechselt das Geschehen nach Berlin. Gegen die Niederlande ist dort um dieselbe Uhrzeit, 20:45 Uhr, Startzeit, wobei das ARD-Programm das Match ausstrahlt. Diese Spiele sind entscheidend für die Platzierung in der Endrunde und bieten Füllkrug die Chance, nach langer Abstinenz wieder internationale Meisterschaft zu demonstrieren. Der Zeitraum zwischen dem letzten Einsatz im Juni und diesen Terminen überbrückt eine längere Pause von über einem Jahr.

Also read Bilanz nach neun Spieltagen: Von Wael Mohya bis Niclas Füllkrug: Wie die Bundesliga lebt

Klare Kriterien der Auswahl durch Jürgen Klopp

Bundestrainer Jürgen Klopp, der 59 Jahre alt ist, begründete die überraschende Rückberufung eindeutig mit der aktuellen Formkurve des Angreikers. In einem Interview mit DFB.TV betonte er, dass Form alle anderen Kriterien schlage. Füllkrug hat in den vergangenen Wochen mit 12 Toren in 11 Pflichtspielen für Werder Bremen deutlich auf sich aufmerksam gemacht. Klopp lobte nicht nur die Torquote, sondern auch die Vielseitigkeit der Treffer und den Einfluss des Stürmers auf das Spielgeschehen. Der Coach wertete Füllkrugs Auftritt als unglaublich wichtig für die Mannschaft von Werder Bremen. Die Entscheidung fiel nach einer genauen Analyse der letzten Leistungen, wobei spektakuläre Tore und eine konstante hohe Spielintensität ausschlaggebend waren.

Advertisement

Interaktion mit Medien und persönliche Reaktion

Die mediale Aufmerksamkeit auf Füllkrugs Comeback ist bereits groß, doch der Spieler zeigt sich zunächst zurückhaltend in öffentlichen Äußerungen. Nach dem Bundesliga-Spiel am vergangenen Samstag in Stuttgart, welches Werder Bremen mit 0:1 verlor, wich er direkten Fragen nach dem DFB-Einsatz aus. Im Gespräch mit dem ZDF-Reporter Florian Zschiedrich, der 40 Jahre alt ist, brach Füllkrug das Interview überraschend ab. Er erklärte, dass das Verlieren des Spiels gerade nicht im Vordergrund stehe und er sich nicht unhöflich verhalten wolle. Als Zschiedrich versuchte, ein Zitat von Jürgen Klopp zu zitieren, beendete Füllkrug die Konversation mit einem freundlichen, aber bestimmten "Ciao". Er betonte, dass ihn die anstehenden Länderspiele gegen Serbien und Holland im Moment nicht interessieren, da der Fokus auf der unmittelbaren sportlichen Verarbeitung liege.

Formalisierte Pressekonferenz und kultureller Wechsel

Trotz der vorläufigen Zurückhaltung in informellen Settings findet die offizielle Kommunikation nun ihren Weg. Niclas Füllkrug wird sich ab 13:30 Uhr auf dem Adidas-Campus den Fragen der Journalisten stellen. Dort wird er über sein Comeback ins DFB-Trikot sprechen. Diese Veranstaltung ist Teil der offiziellen Begleitung durch BILD, welche die Pressekonferenz in einem Live-Ticker begleiten wird. Im Hintergrund spielt sich zudem ein größerer Wandel bei der Deutschen Fußballnationalmannschaft ab. Am Montag trafen sich die DFB-Stars um Füllkrug zum letzten Mal am Home Ground des Partners Adidas in Herzogenaurach. Dieser traditionelle Ort wird zukünftig nicht mehr genutzt. Ab dem 1. Januar wechselt der Verband den Ausrüster. Die deutsche Elf wird künftig in Trikots von Nike auflaufen, was das Ende einer langen Ära mit Adidas markiert und die nächste Phase der DFB-Geschichte einleitet.