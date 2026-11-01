Niclas Füllkrug Rekord für Werder Bremen: Chancen auf DFB-Auswahl

Niclas Füllkrug bricht Werder-Rekord. Seine Topform wirft Fragen nach Nominierung durch Bundestrainer Jürgen Klopp auf.

Der Bremer Stürmer hat im siebten Spiel in Folge mindestens einen Treffer erzielt und damit den historischen Rekord von Werder-Legende Rudi Völler egalisiert. Völler gelang diese Leistung in der Saison 1982 und 1983 in der Fußball-Bundesliga. Mit seinem neunten Saisontreffer nach acht Spieltagen hat der 33-Jährige einen weiteren Meilenstein erreicht, den kein anderer Spieler des Vereins zuvor vollbracht hatte. Nicht einmal der frühere Weltklassestürmer und Weltmeister Völler hat in dieser frühen Phase der Saison so viele Tore vorzuweisen. Trainer Daniel Thioune bezeichnete Füllkrug nach seinem hart erkämpften 1:0 gegen Hoffenheim als absoluten X-Faktor für das Team.

Füllkrug Bricht Vereinshistorie

Füllkrug zeigt eine Leistung, die internationaler Klasse entspricht. Seine Art, sich im Zweikampf mit aller Vehemenz und Wucht durchzusetzen und den Ball dann mit Macht in die Maschen zu hämmern, beeindruckt Beobachter und Fans gleichermaßen. Der Stürmer trifft mit Kopf, Füßen oder vom Elfmeterpunkt, was seine enorme Vielfalt unterstreicht. Neben den Toren ist es vor allem die Art und Weise, wie er seine Mannschaft als Typ antreibt und mitzieht. Diese herausragende Führungsqualitäten stören die Dynamik im Kader nicht, sondern fördern sie nachhaltig.

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Verteidiger Amos Pieper lobte die Professionalität des Angreifers, die in jedem Training und jedem Spiel vorlebt wird. Diese Einstellung färbt auf die anderen Spieler ab und schafft ein starkes Wir-Gefühl. Thioune nannte Füllkrug explizit die Lokomotive der Mannschaft. Diese Rolle ist umso bedeutender, als der Stürmer in der Vergangenheit immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde. Als Werder ihn im Sommer von West Ham United auslieh, bestanden erhebliche Zweifel am Transfer. Die Causa Victor Boniface galt als mahnendes Beispiel, da dieser Profi nie den gewünschten Zustand erreichte. Füllkrug hat diese Kritiker jedoch widerlegt.

Debatte Um Nationalmannschaft Teilnahme

Die große Frage, die sich nun in der Fußballcommunity stellt, lautet: Gehört ein Füllkrug in dieser Topform nicht auch wieder in die Nationalmannschaft? Das Geheimnis wird Bundestrainer Jürgen Klopp bei seiner Nominierung für die Nations-League-Spiele in Serbien am 13. November und gegen die Niederlande am 16. November am Donnerstag lüften. In den ersten vier Länderspielen unter der Regie von Klopp gelang keinem Stürmer ein Treffer. Konkurrenten wie Deniz Undav oder junge Talente müssen erst noch international reifen, um die geforderte Stärke zu demonstrieren.

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Um den historischen Abstieg aus der Nations League zu vermeiden, braucht die DFB-Elf gegen Serbien und die Niederlande unbedingt Siege. Dafür werden dringend Tore benötigt, und Füllkrug in seiner aktuellen Topform könnte diese liefern. Seine Quote von 14 Toren in 24 Länderspielen spricht zudem dafür, dass er es auch im Nationaltrikot kann. Die Notwendigkeit steht außer Frage, doch die strategischen Überlegungen des Trainers spielen eine gewichtige Rolle. Die Vergangenheit zeigt, dass persönliche Form allein nicht immer ausschlaggebend ist.

Kopps Strategie Und Verletzungsrisiko

Jürgen Klopp hat nach der dritten verkorksten Weltmeisterschaft in Serie den Neuaufbau ausgerufen. Im September tummelten sich viele junge, teils unbekannte Spieler auf dem Platz. Für Füllkrug war da zunächst kein Platz. Er hatte zuletzt beim Streamingdienst Dazn erklärt, dass es nicht seine Schuld sei, wenn der 33-Jährige Tore schieße, aber nicht nominiert werde. Klopp setzte bereits als Vereinstrainer auf Tempo-Fußball und Pressing. Bei seiner Premiere als Nachfolger von Julian Nagelsmann war der gewünschte Hochgeschwindigkeitsfußball ansatzweise zu erkennen.

Schnelligkeit zählt nicht zu den Stärken des 33-Jährigen. Jürgen Klopp will eigentlich einen Neuaufbau, und das passt der 33 Jahre alte Füllkrug nicht ins Konzept. Auch wenn Füllkrug derzeit topfit ist, wissen sie in Bremen und beim DFB um seine Verletzungen aus der Vergangenheit. Werder-Coach Thioune setzte seinen Torjäger im DFB-Pokal-Spiel bei Borussia Dortmund deshalb auch eine Stunde lang auf die Bank und nahm damit ein Ausscheiden in Kauf. Wie Füllkrugs Körper auf Doppelbelastung reagiert, ist ungewiss. Bei der AC Mailand in der italienischen Serie A konnte sich Füllkrug nicht durchsetzen. Er räumte ein, die Unterschiede zwischen den Ligen unterschätzt zu haben. West Ham legte ihm daher keine Steine in den Weg.

Nach dem Hoffenheim-Spiel wollte sich der 33-Jährige nicht wieder groß äußern zum Dauerthema. Vor einer Woche hatte er sich als Gast im Aktuellen Sportstudio des ZDF betont gelassen gegeben. Die DFB-Auswahl habe mit Klopp eine neue Ära eingeläutet, wolle jung und dynamisch sein. Mit Blick auf eine möglicherweise ausbleibende Nominierung bei den anstehenden Länderspielen sagte Füllkrug, dass er das dann verstehe. Wenn nicht, dann könne man immer noch darauf reagieren. Seine Freude über den Verein bleibt groß, doch die nationale Pflicht steht im Fokus.