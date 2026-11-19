Niclas Füllkrug steigert die Merchandise-Einnahmen von Werder Bremen massiv. Die Trikot-Verkäufe erholt sich von der vorherigen Saison, was die Finanzen stabilisiert.

Der Stürmer Niclas Füllkrug sorgt bei Werder Bremen nicht nur für Tore, sondern leistet auch einen erheblichen Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilisierung des Vereins. Nach seiner Leihe von West Ham United trifft der 33-jährige Angreifer mit einer beispiellosen Effizienz. In lediglich elf Spielen erzielte Füllkrug bereits zwölf Saisontore, wobei neun Treffer auf die Bundesliga und drei auf den DFB-Pokal entfallen. Diese statistische Ausbeute ist ein historischer Rekord für die Werder-Statistik zu diesem frühen Zeitpunkt der Spielzeit.

Torjäger-Statistik und sportliche Dominanz

Die phänomenale Torausbeute von Niclas Füllkrug hat die offensive Kraft von Werder Bremen grundlegend verändert. Während die Mannschaft in der vorherigen Spielzeit unter dem Strich litt, präsentiert sich der Angreifer nun als zentraler Erfolgsfaktor. Die elf Partien, in denen er zum Einsatz kam, verdeutlichen die Konstanz seiner Treffsicherheit. Diese Performance liefert nicht nur sportliche Sicherheit, sondern fungiert gleichzeitig als katalytischer Faktor für das Geschäftsgebaren des Klubs in der aktuellen Saison 25/26.

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Finanzlage und Klaus Filbrys Jahresbilanz

Vorstandsmitglied Klaus Filbry hat am vergangenen Sonntag die Geschäftsbilanz für die Saison 25/26 vorgestellt und dabei die finanzielle Lage des Vereins beleuchtet. Insgesamt schloss Werder Bremen das Geschäftsjahr mit einem leichten Plus in Höhe von 2,1 Millionen Euro ab. Dieser Gewinn wurde hauptsächlich durch hohe Transfererlöse erzielt. Dennoch gibt es in der Bilanz klare Unterschiede, da nicht alle Geschäftsbereiche eine positive Entwicklung verzeichnen konnten. Die Abteilung Handel weist im Vergleich zur Vorsaison einen deutlichen Rückgang auf.

Einbruch im Merchandising durch vorherige Saison

In der Sparte Handel klagte der Verein über ein Minus von 3,4 Millionen Euro. Der Umsatz fiel von 12,6 Millionen Euro auf 9,2 Millionen Euro ein. Diese Lücke resultiert maßgeblich aus dem schwachen Ergebnis der vergangenen Saison 24/25, in der Werder Bremen den 15. Platz belegte. Aufgrund dieser sportlich enttäuschenden Platzierung wurden die Trikots der Stammspieler deutlich seltener verkauft. Der Rückgang der Fan-Begeisterung führte dazu, dass im Merchandising-Bereich eine finanzielle Lücke von mehreren Millionen Euro entstand, die den Klub belastete.

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Füllkrugs Nummer 10 als Wirtschaftsfaktor

Klaus Filbry betonte gegenüber BILD, dass sich die Erwartungen für den Bereich Handel wieder auf das Niveau der Saison 2024/25 erholen werden. Niclas Füllkrug wird dabei als zentraler Entwicklungsfaktor identifiziert, da die Nachfrage nach seinem Trikot mit der Nummer 10 deutlich höher ist als im Vorjahr. Werder Bremen prognostiziert eine Umsatzsteigerung im Bereich Merchandising zwischen 35 und 40 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum der vorherigen Saison. Diese Prognose basiert auf der aktuellen hohen Popularität des neuen Stürmers.

Finanzielle Prognosen und langfristiger Effekt

Trotz des erwarteten signifikanten Anstiegs der Umsätze fällt der absolute Gewinn in der Handelsabteilung vergleichsweise gering aus. Nach Angaben von BILD erwartet Werder Bremen im Handel einen Gewinn zwischen 300.000 und 500.000 Euro. Obwohl diese Summe im Vergleich zum Gesamtkonzern modest wirkt, ist sie entscheidend für die Vermeidung von Verlusten. Ohne die Unterstützung von Niclas Füllkrug wäre ein weiterer Verlust in diesem Bereich mit hoher Wahrscheinlichkeit vorprogrammiert. Der Stürmer stabilisiert somit die wirtschaftlichen Fundamente des Vereins.