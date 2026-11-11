Der Bremens Stürmer Niclas Füllkrug gibt in einer DFB-Pressekonferenz seine Sichtweise zum Alter und zu Verbindungen nach Nürnberg preis. Er erörtert seine Chancen auf dem internationalen Rang und die Rolle von Miroslav Klose.

Niclas Füllkrug, 33 Jahre alt, stand aktuell auf einer DFB-Pressekonferenz und sprach über seine Zukunft nach Nürnberg und die Frage seines Alters im internationalen Wettbewerb. Der Stürmer betonte, dass seine Chronologie kein Hindernis sei und beziehde sich dabei auf den ehemaligen Profirot, der in der deutschen Nationalmannschaft 71 Tore erzielt hat.

Füllkrugs Sicht auf Alter und Positivität

Füllkrug erklärte: Mein Alter ist Fakt. Er hatte keine Einwände gegen die prophezeite Bedeutung, die ein älterer Profi noch tragen kann. Er wies damit die kontroverse Vorstellung aus, dass seine Karriere im DFB-Trikot erst in den späten Dreißigern begann. Füllkrug zeigten jedoch, dass er die Chance hat, seine Leistungen in der nächsten Weltmeisterschaft auszubauen.

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Die Verbindung zu 1. FC Nürnberg

Der jetzige Angreifer erinnerte an die Zeit 2014 bis 2016 im 1. FC Nürnberg, in der er 54 Spiele bestellte und 17 Tore erzielte. Diese Jahre gelten als entscheidend für seine Karriere. Trotz des Alters behauptet er, dass die Bindungen an Nürnberg weiterhin stark sind, indem er die positiven Erfahrungen in seiner Karriere hervorhob.

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Miroslav Klose als Mentor

Mit bloß 71 Toren, hat Miroslav Klose seine Karriere mit 137 Länderspielen abgeschlossen. Er war ein Segel im Bremer Fußball und sat bezweckt mit Füllkrug als Vorbild. Klose bezeichnete Füllkrug mit Kindern als Vorbild und betonte seine 36-jährige Zugehörigkeit zur Weltmeisterschaft, was Füllkrug großen Fördern verfolgte und verzeichnet hat.

Zukunftsperspektiven im internationalen Rängen

Die Prognosen sind gemischt. Bis zur nächsten WM in 2026 ist die Chance für den Darmmer bis zum Datunzeit sehr schwierig; ein Lauf zum DFB enthält auch die Europameisterschaft 2028, welche Fern ein Real. Die Europameisterschaft 2028 in England und Irland wurde immer die mehr die კარი at Ud. Damit auch ein Spann, um die Zeitung im Sinn zurück zu erlangen hinter sozialen Ganztänn, bei uns akut?*