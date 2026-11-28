Niclas Füllkrug traf zum 3:3 in der Nachspielzeit und stellt mit seinem elften Saisontreffer den Klubrekord von Miroslav Klose ein. Ein Meilenstein für Werder Bremen.

Niclas Füllkrug hat Werder Bremen einen unvergesslichen Moment geschenkt, als er in der Nachspielzeit zum 3:3-Endstand gegen Borussia Mönchengladbach traf. Der 33-jährige Stürmer beendete ein artistisches Duo mit einem Drehwurf, der den Keeper Jonas Omlin im Tor von Gladbach nicht mehr erreichen konnte. Trainer Daniel Thioune lobte die Ausführung als absoluten Superlativ und betonte, dass die Mannschaft jede Woche neue Höchstleistungen abliefert, die absolut gerechtfertigt sind. Dieser spektakuläre Treffer markiert nicht nur den Punktgewinn, sondern auch einen historischen Meilenstein in der Vereinsgeschichte.

Rekordjagd des Stürmers führt zur Gleichstellung

Niclas Füllkrug hat den Vereinsrekord von Miroslav Klose erreicht, indem er am elften Spieltag seiner elften Saisontore erzielte. Die Statistik ist dabei beeindruckend präzise: Füllkrug hatte bereits in der Saison 2005/06 für Werder Bremen genau elf Tore erzielt, als Klose für den Verein aktiv war. Der spätere Weltmeister von 2014 gilt Füllkrug seit seiner Kindheit als großes Vorbild. Jetzt, viele Jahre später, hat der aktuelle Top-Torjäger den deutschen Stürmer-Legende eingeholt und die Klub-Bestmarke geteilt. Diese Leistung unterstreicht die konstante offensive Stärke des Spielers in dieser Saison.

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Nationale Spiele und gefährliche Momente

Der nationale Fußballverband und die Fans müssen einen erschreckenden Moment überstanden haben, da Füllkrug kurz vor einem Platzverweis stand. Nach einer gelben Karte wegen eines andauernden Zwistes mit Philipp Sander geriet der Nationalspieler in eine gefährliche Situation bei einem Zweikampf mit Kevin Diks. Der Schiedsrichter Robert Zwayer entschied, dass der Fall zwar potenziell gelb-rot hätte sein können, Füllkrug sich aber sonst kontrolliert verhalten habe. Zwayer merkte an, dass die hartnäckige Bearbeitung durch die gegnerische Mannschaft die Situation beeinflusste. Diese Szene war ein kritischer Punkt im Spielverlauf, der das Ergebnis hätte kippen können.

Thioune betonte in der Nachbesprechung, wie wichtig es war, dass in diesem Moment nichts Schlimmeres passierte. Der Trainer nannte Füllkrug explizit den Schlüsselspieler der Mannschaft, der jede Woche exzellent performt. Trotz der angespannten Stimmung auf dem Feld und der nahen roten Karte gelang es dem deutschen Nationalspieler, die Nerven zu bewahren und das Spiel zu retten. Seine Konstanz ist für den Verein von unschätzbarem Wert, besonders in dicht gefoltenen Phasen der Bundesliga-Saison.

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Schrecksekunden und körperliche Anspannung

Kurz vor dem Endpfiff ereignete sich eine weitere dramatische Wendung, als Füllkrug umknickte und anschließend humpelte. Für Werder Bremen wäre eine Verletzung ihres Top-Torjägers in dieser Phase der Saison fatal gewesen. Die Erleichterung des Trainerstabs war entsprechend groß, als sich herausstellte, dass es sich nur um einen Schockmoment handelte. Thioune erklärte, froh gewesen zu sein, dass dem Spieler zu diesem Zeitpunkt keine weitere Verletzung widerfuhr. Die körperliche Belastung durch das Spiel gegen Gladbach war enorm, doch Füllkrug konnte seine Leistung bis zur letzten Sekunde aufrechterhalten.

Die emotionale Achterbahnfahrt des Spiels zeigt, wie wichtig die physische und mentale Stabilität der Schlüsselspieler für den Verein ist. Die Fans konnten den Spätausgleich fast nicht mehr miterleben, was die Dringlichkeit der Situation verdeutlicht. Dass Füllkrug diese Hürden bewältigen konnte, ist ein Beweis für seine Fitness und seine Bedeutung für den Kader. Die Rekordmarke von Klose steht nun zu gleichen Teilen, was die Historie des Vereins neu schreibt und die aktuelle Form des Stürmers in den Fokus rückt.