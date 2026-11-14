Niclas Füllkrug Verbleib, Schalke Stürmersuche und FC Bayern Bahoya Kaufklausel

Transfer-News: Klären sich die Pläne um Niclas Füllkrug bei Werder Bremen, sucht Schalke 04 dringend Verstärkung und prüft den FC Bayern den Verkauf von Jean-Matteo Bahoya.

Die Zukunft von Niclas Füllkrug bei Werder Bremen bleibt ein zentrales Thema am Markt. Trainer Daniel Thioune betonte in einem Interview mit "Transfermarkt.de" eindringlich, dass der Wunsch nach einem Verbleib des 33-Jährigen über den Sommer hinaus von allen Seiten geteilt wird. Der Verein, die Trainerstab und der Stürmer selbst seien sehr daran interessiert, die Zusammenarbeit fortzusetzen. Füllkrug spielte bisher auf Leihbasis aus London, nachdem Borussia Dortmund den Angreifer im Jahr 2024 für 27 Millionen Euro an den englischen Zweitligisten verkauft hatte. Die Hoffnung auf einen dauerhaften Transfer in Bremen war kürzlich bereits von Sportchef Clemens Fritz und Geschäftsführer Klaus Filbry öffentlich artikuliert worden.

Füllkrug trifft und Thioune sieht klare Bedingungen

Nach einer zunächst enttäuschenden Rückrunde in der Vorsaison hat Niclas Füllkrug zum Start der laufenden Bundesliga-Saison in Bremen voll eingeschlagen. In neun Ligaspielen erzielte der Stürmer neun Tore, dazu kamen drei Treffer in zwei Partien des DFB-Pokals. Diese statistische Dominanz unterstreicht die Notwendigkeit für eine Einigung. Daniel Thioune formulierte die realistischen Hürden jedoch klar: Es gelte zu prüfen, wozu der englische Club bereit und in der Lage sei, ebenso wie wozu Werder Bremen und Füllkrug selbst in der Lage seien. Aufgrund der schwierigen Phase von Füllkrug bei den "Hammers" sowie der aktuellen Form wird aktuell noch keine direkte Verhandlung zwischen Bremen und dem englischen Verein bezüglich eines Transfers geführt. Die Verantwortlichen in Bremen betrachten die Personalie vielmehr als mittelfristige Option.

Also read Loris Karius ist plötzlich Bayern-Kandidat, aber 3 Probleme erschweren den Transfer vom Schalke-Torwart

Schalke 04 sucht Offensive und prüft Choupo-Moting

Während Bremen um Füllkrug kämpft, muss sich Schalke 04 mit seiner offensiven Schwäche auseinandersetzen. In den ersten neun Bundesligapartien gelang den Schalkern lediglich fünf Treffer, was den schlechtesten Wert aller 18 Vereine darstellt. Im eigenen Stadion blieb man bisweilen sogar ohne eigenen Treffer. Um diese Krise zu bewältigen, beschäftigen sich die "Knappen" aktuell mit einer möglichen Rückholaktion von Eric Maxim Choupo-Moting. Der Stürmer könnte bereits im Winter ablösefrei zu Schalke stoßen, da sein Vertrag beim MLS-Klub New York Red Bull noch in diesem Dezember ausläuft. Choupo-Moting stand zwischen 2014 und 2017 bereits für Schalke auf dem Feld, bevor es ihn zu Stoke City, Paris Saint-Germain, dem FC Bayern und schließlich 2025 in die USA führte. Dort erzielte er in 55 Partien 22 Tore.

Die Berichterstattung zur Zukunft von Eric Maxim Choupo-Moting ist widersprüchlich. Sky-Reporter Dirk Groß meldete am Mittwoch über X, dass eine Rückkehr bei Schalke "kein Thema" sei und der 75-fache kamerunische Nationalspieler eine Rückkehr ausschließe. Zuvor ließ sich jedoch Sky-Kollege Florian Plettenberg zu Wort melden, der verlauten ließ, dass sich der Angreifer eine Rückkehr in die Bundesliga durchaus vorstellen könne. Choupo-Moting wolle seine Karriere nicht beenden und nach neuen Optionen suchen. Für Schalke 04 wäre dies eine dringende Notwendigkeit, da die Offensive in der laufenden Saison massiv unterdurchschnittlich performt und die Defensive zudem mit 17 Gegentreffern in vier Spielen extrem schwach ist. Der Tabellen-17. ist damit die schußfreudigste sowie torgefährdetste Einheit der Liga, was Trainer Horst Heldt wohl in der Länderspielpause zu Reaktionen zwingen wird. Neben der Suche nach neuen Names wie David Alaba wird auch Ex-Werder-Profi Jannik Vestergaard zur Diskussion gestellt, um die defensive Stabilität wiederherzustellen.

Advertisement

FC Bayern überlegt Verkauf von Jean-Matteo Bahoya

Beim FC Bayern München droht ein finanzielles Loch in Kassen zu reißen. Der Klub muss möglicherweise um Einnahmen in Höhe von 30 Millionen Euro bangen. Es geht um den fest eingeplanten Verkauf des 21-jährigen Jean-Matteo Bahoya. Der Flügelspieler ist aktuell an den englischen Verein Leeds United verliehen. Laut der "Bild" greift bei den Engländern eine Kaufpflicht in Höhe von genau 30 Millionen Euro, falls der Vertrag bestimmte Bedingungen erfüllt. Allerdings ist Bahoya von dieser Marke weit entfernt. Von den zehn absolvierten Pflichtspielen hat er bislang nur drei Partien bestritten. Leeds-Trainer Daniel Farke äußerte sich kritisch zu den Leistungen des deutschen Talents. Farke betonte, dass der Spieler seinem Spiel mehr Körperlichkeit verleihen, seine Entscheidungsfindung verbessern und seinen Torabschluss schärfen müsse. Der Trainer verwies darauf, dass man nicht erwarten könne, dass ein junger Spieler, der bei einem Bundesligisten auf der Bank saß, sofort großen Einfluss hat. Dies erschwert die Realisierung der vereinbarten Kaufsumme drastisch.

Victor Boniface zeigt Unmut über Einsatzzeiten in Leverkusen

Auch bei Bayer 04 Leverkusen brotelt es unter der Oberfläche. Stürmer Victor Boniface schiebt offenbar Frust über seine Situation. Nachdem er aufgrund des Ausfalls von Martin Terrier nicht in den Kader für die Europa League nachnominiert wurde, soll er sein Beraterteam angewiesen haben, im Winter erneut auf Leihbasis wechseln zu wollen. Jonas Hofmann rückte in dieser Situation für den 25-jährigen Nigerianer nach. Boniface hatte in der Vorsaison bereits eine Leihe absolviert, die sich jedoch als Flop entpuppte. Aufgrund einer langwierigen Verletzung und körperlichem Rückstand konnte er Werder Bremen damals nicht helfen. Mittlerweile befindet sich der Angreifer wieder auf Wettkampfniveau und hat einige Kilos abgebaut. In der laufenden Bundesliga-Saison kam er jedoch bislang erst für fünf Minuten zum Einsatz. Sein Vertrag bei Bayer Leverkusen läuft noch bis zum Sommer 2028, was die Unsicherheit in der Offensive der Leverkusener weiter erhöht.