Werder Bremen strebt die feste Verpflichtung von Niclas Füllkrug an. Der Verein muss sich auf Verhandlungen mit West Ham United einlassen, da die Leihe endet und Ablösesummen steigen könnten.

Niclas Füllkrug zeigt in der Bundesliga eine beeindruckende Leistung und festigt seine Position als zentraler Angelpunkt bei Werder Bremen. Der dreißigjährige Stürmer traf im Nordderby gegen den Hamburger SV zum 4:0-Endstand und damit bereits zu seinem zehnten Tor im zehnten Ligaspiel dieser Saison. Diese statistische Quote unterstreicht den enormen Wert, den der Verein in den Angreifer investiert hat und der nun über die Zukunft der Offensive entscheiden wird.

Fußballerische Dominanz und aktuelle Form

Die Treffsicherheit des Deutschen Nationalspielers ist dabei kein Zufallsergebnis einer einzigen Partie. Bereits am Freitag zuvor konnte er im Heimspiel weitere Punkte für sein Konto verbuchen. Diese Konstanz bei den Abschlüssen zeigt, dass Füllkrug nicht nur auf die Vorlagen seiner Mitspieler setzt, sondern selbstständig Spielzüge erstellt und Gefahrenzonen im Strafraum effizient ausnutzt. Die fanatische Unterstützung durch die Fans in Bremen zeigt sich in der direkten Wertschätzung seiner Person auf den Tribünen.

Also read Fußball, Freude und Frikadellen - Darum ist Werder Bremen unter Trainer Thioune so stark

Vertragslage und West Ham United Strategie

Die rechtliche Situation ist jedoch komplex, da die Leihe bis Sommer offiziell endet. Ab dem ersten Juli gehört Füllkrug wieder West Ham United. Dort besitzt der Angreifer einen Vertrag bis zum Sommer zweitausendachtundzwanzig. Die Londoner Premier-League-Mannschaft steht derzeit als Absteiger auf dem zehnten Tabellenplatz der zweiten englischen Liga. Das bedeutet für den Klub, dass die Einnahmen aus TV-Rechten und Marketing deutlich sinken werden. Nur durch Spielerverkäfe könnte der Verein zusätzliches Geld generieren, um die finanziellen Lücken zu schließen.

Advertisement

Advertisement

Ablöseforderungen und Verhandlungsstrategie

Werder Bremen Manager Clemens Fritz will den Angreifer natürlich fest verpflichten. Er betont, dass beide Seiten den Wert des anderen erkannt haben. Allerdings wird die Ablösesumme wahrscheinlich höher ausfallen als im Vorjahr. Vorletzten Sommer wollten die Londoner bereits rund fünf Millionen Euro haben, einen Betrag, den die wirtschaftlich klaren Bremer nicht stemmen konnten. Sollte Füllkrug weiterhin so effektiv treffen, werden die Forderungen steigen. Fritz muss hier mit hohem diplomatischen Geschick vorgehen, um einen Deal zu ermöglichen, der die Kassen des Traditionsklub nicht belastet.

Vergleich mit Claudio Pizarro und langfristige Planung

Füllkrug selbst stellt klare Bedingungen an eine Vertragsverlängerung. Er fordert mindestens einen zweijährigen Vertrag bis zweitausendneunundzwanzig. Werder Bremen sieht dabei keine Risiken, obwohl der Angreifer am neunten Februar seinen dreißigvierten Geburtstag feiert. Die körperliche Verfassung ist top und die Führungskompetenz erinnert an Legende Claudio Pizarro. Auch Pizarro kehrte vierunddreißig Jahre alt zu Werder zurück und war Anführer in der Kabine. Diese historische Parallele zeigt, dass erfahrene Stürmer auch im fortgeschrittenen Alter noch den Erfolg tragen können.