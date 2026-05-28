Niclas Füllkrug: Werder könnte ihn holen, wenn die Gelegenheit besteht

Der ehemalige West Ham-Torwart Niclas Füllkrug (33) könnte sich eine Rückkehr zu Werder vorstellen. Er ist eine Torwart-Legende und könnte helfen, Werder aus der Abstiegszone zu bringen. Werder muss jedoch sicherstellen, dass er mit Flanken füttern wird, um seine Fähigkeiten optimal nutzen zu können.

Niclas Füllkrug (33/West Ham) kann sich eine Rückkehr zu Werder vorstellen. Er ist eine Torwart -Legende. Jeweils 203 Pflichtspiele machte Frank Rost (52) für Werder und den HSV, wurde mit den Bremern Meister und zweimal Pokalsieger.

Die BILD-Kolumne – Klartext von Rost! Mit Ach und Krach hat Werder die Klasse gehalten. Dabei hatten sie mehr Glück als Verstand. Sei’s drum, der Blick muss jetzt nach vorn gehen!

Die alten Fehler müssen abgestellt und vieles anders gemacht werden. Ganz besonders auf dem Transfermarkt muss Clemens Fritz jetzt ein gutes Händchen beweisen. Meine Meinung: Ich würde keine oder nur wenige Spieler von einem Abstiegs-Klub holen. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass solche Spieler häufig ein Mentalitäts-Problem haben.

Und genau das ist es, was du in Bremen jetzt benötigst: Mentalität und eine stabile Achse. Zu solchen Spielern zähle ich Niclas Füllkrug. Wenn Werder die Möglichkeit hat und es finanziell machbar ist, würde ich ihn sofort holen. Aber Füllkrug alleine reicht nicht!

Er benötigt Spieler, die ihn mit Flanken füttern. Dazu muss die Achse aus Torhüter, Innenverteidigung, Mittelfeld und eben einem Top-Stürmer stehen. Mit Mio Backhaus ist einer aus dieser Achse jetzt weggebrochen. Werder bekommt zwar wichtige Millionen für ihn, aber ob Karl Hein ihn ersetzen kann, wird sich erst noch zeigen.

Die bisherigen Auftritte waren zwar vielversprechend, das muss Hein aber konstant abrufen. Wenn Werder neben Backhaus auch noch verloren, wäre das brutal bitter. Er war der einzige, der in der vergangenen Saison konstant den Unterschied gemacht hat. Um ihn zu halten, würde ich sogar drei oder vier andere Spieler opfern, die im Kader keine allzu große Rolle spielen.

Nicht nur personell, auch sportlich muss sich einiges tun. Ich weiß, dass Daniel Thioune als ehemaliger Stürmer gerne offensiver spielen möchte. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das der richtige Ansatz ist. Meiner Meinung nach sollte der Fokus weiterhin voll auf der Stabilisierung der Defensive liegen. 60 Gegentore sind viel zu viel!

Grundsätzlich würde ich mir bei Werder eine andere Haltung wünschen. Es darf nicht das Ziel sein, irgendwie in der Klasse zu bleiben. Aktuell sehe ich vier bis fünf Teams, die uneinholbar sind. Aber dahinter ist alles möglich!

Dass es geht, hat beispielsweise der SC Freiburg eindrucksvoll bewiesen. Die können jetzt problemlos 15 Mio. Euro für einen Werder-Torwart ausgeben. Es ist übrigens gar nicht so lange her, dass Freiburg-Spieler nach Bremen wollten. Mittlerweile ist es andersrum..





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