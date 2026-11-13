Niclas Füllkrug: Werder-Stürmer vor DFB-Comeback und Torjagd

Niclas Füllkrug erzielte neun Bundesliga-Tore für Werder Bremen und will im DFB-Team wieder treffen. Auch seine Laufleistung steigt.

Niclas Füllkrug (33) sorgte in Deutschland für Verwunderung, als er ein ZDF-Interview nach einer 0:1-Niederlage höflich, aber überraschend abbrach. Der Stürmer von Werder Bremen wollte nicht über sein bevorstehendes Comeback in der deutschen Nationalmannschaft sprechen. Laut SPORT BILD war der Sender bereits vor der Frage-und-Antwort-Runde über diesen Wunsch informiert worden.

Füllkrug ist derzeit Leihspieler von West Ham und hat in dieser Saison neun Bundesliga-Tore für Werder Bremen erzielt. Sein Länderspieldebüt gab er am 16. November 2022 beim 1:0-Sieg gegen den Oman, bei dem er direkt traf. Insgesamt steht er bei 14 Toren in 24 Länderspielen.

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Torquote und Laufleistung als Kernpunkte

Füllkrug benötigt in dieser Saison weniger als vier Torschüsse für einen Treffer. Aus 32 Versuchen resultierten neun Tore, so eine Bilanz, die bei Werder Bremen für großes Vertrauen sorgt.

In seiner Torschützenkönig-Saison 2022/23 traf er mit etwa jedem fünften Torschuss, nämlich 16 Mal bei 76 Abschlüssen. Zusätzlich legt er in dieser Saison im Schnitt gute elf Kilometer pro Spiel zurück, nach 9,9 Kilometern im Schnitt vor drei Jahren. Außerdem führt er bei Werder die meisten Zweikämpfe mit 26 Duellen pro 90 Minuten.

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Lob von Lothar Matthäus und Amos Pieper

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (65) lobt Füllkrug ausdrücklich und nennt ihn einen kompletten Stürmer. Die Einschätzung unterstreicht, wie sehr seine Spielweise über reine Torjagd hinausgeht.

Mitspieler Amos Pieper (28) betont, dass Füllkrug der Mannschaft sehr viel gibt. Die Kollegen nennen den Routinier 'Fülle', weil er sich auf dem Platz vollständig aufopfert, wie Werder-Kreise berichten.

Pause bei West Ham und Einsatz im DFB-Team

Woher Füllkrug seine Power nimmt, erklärt SPORT BILD mit Informationen aus Werder-Kreisen. Demnach profitiert er von einer langen Spielpause bei West Ham, die durch Verletzungen entstand, sowie von seiner anschließenden Jokerrolle bei der AC Mailand.

Die Belastungen hielten sich in den zwei Jahren von Sommer 2024 bis Sommer 2026 in Grenzen, heißt es in dem Bericht. Füllkrug, der im Februar 34 Jahre alt wird, geht davon aus, in den Spielen in Serbien am kommenden Freitag und gegen die Niederlande am nächsten Montag Einsatzminuten zu erhalten.

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Im DFB-Team möchte er dort weitermachen, wo er im Sommer 2025 gestoppt wurde, nämlich beim Toreschießen. Nach seinem starken Bundesliga-Comeback will der Stürmer in der Nationalmannschaft zeigen, dass er seine Form auch im Länderspieltrikot bestätigen kann.