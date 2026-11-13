Niclas Füllkrugs Ritual beim DFB-Comeback: Warum er sich die Ohren umklappt

Bei seinem Comeback gegen Serbien führte Niclas Füllkrug sein altes Ritual aus der Kindheit aus. Der Hintergrund des Oren-Drehens ist ein spezieller Fokus-Trick.

Beim Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien vollzog sich ein emotionales Comeback. Der Stürmer feierte nach langer Zeit seine Rückkehr in die DFB -Auswahl. Die Einwechslung erfolgte in der 74. Minute durch Bundestrainer Jürgen Klopp. Er brachte den Bremer für Kai Havertz.

Die besondere Geste beim Aufspielen

Während der Einwechslung fiel eine ungewöhnliche Bewegung auf. Niclas Füllkrug fasste sich mit beiden Händen an die Ohren. Er klappte sie kurz um, bevor er das Feld betrat. Diese Geste wirkt auf den ersten Blick merkwürdig. Sie hat jedoch eine tiefe persönliche Bedeutung für den Angreifer.

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Der Ursprung in der G-Jugend

Dieses Ritual begleitet Füllkrug bereits seit seiner Kindheit. Damals spielte er in der G-Jugend des TuS Ricklingen in Hannover. Sein Vater Andreas war gleichzeitig sein Trainer. Die Kinder hatten damals Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Andreas erfand einen speziellen Trick für die Gruppe.

Der imaginäre Schalter für die Konzentration

Bevor die Trainingseinheiten begannen, stellte sich die Gruppe in einen Kreis. Der Trainer erklärte den Kindern, dass dies ihr Schalter sei. Das Umklappen der Ohren signalisierte den Wechsel in den Modus Fußball. Sobald diese Bewegung durchgeführt wurde, endete das Herumalbern. Die volle Aufmerksamkeit galt ab diesem Moment dem Sport.

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Die Bestätigung durch Niclas Füllkrug

Füllkrug erläuterte das Ritual 2024 bei BVB-TV öffentlich. Er sagte, dass sein Vater sich diesen Trick ausgedacht hat. Das Umlegen habe bedeutet, dass es nur noch um Fußball geht. Gegenüber der Sportschau während der Heim-EM 2024 bestätigte er dies erneut. Er nannte es ein Ritual, das sich seit der Kindheit eingebrannt hat.

Rückkehr ins Trikot nach Juni 2025

Bei seiner Rückkehr ins DFB-Trikot durfte die Geste nicht fehlen. Der letzte Einsatz war im Juni 2025. Nun ist Füllkrug endgültig zurück in der Nationalmannschaft. Sein persönlicher Schalter steht voll auf die Aufgabe im Team. Die Geste symbolisiert seine mentale Einstellung zum Spiel.