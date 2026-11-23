Der ehemalige Bundesliga-Profi und Europameister von 2016, Niclas Pieczkowski, kehrt überraschend zum Handball zurück. Er spielt wieder für seinen Heimatverein Letmather TV.

Niclas Pieczkowski beendet seine Karriere nicht. Mit 36 Jahren hat der ehemalige Bundesliga-Profispieler ein spektakuläres Comeback gegeben. Er trägt wieder das Trikot des Letmather TV in der Kreisliga.

Pieczkowski erfüllt Versprechen an Freund Klement

Niclas Pieczkowski löst damit ein Versprechen an seinen langjährigen Freund Andreas Klement. Dieser ist Trainer der zweiten Mannschaft des Letmather TV. Die Mannschaft steht aktuell an der Tabellenspitze in der Kreisliga des Handballverbandes Westfalen. Pieczkowski gab bei seinem Debüt direkt Gas und half bei zwei Siegen mit.

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Triumphale Siege gegen Arnsberg und HSG

Der Klub feiert die Rückkehr von Pieczkowski in den sozialen Netzwerken mit großer Begeisterung. Der Verein bestätigt, dass er mit fünf Jahren beim Letmather TV mit dem Handball begann. Im Jahr 2016 wurde der Spieler Europameister mit Deutschland. Jetzt trägt er die Nummer 22 für die Zweite.

Pieczkowski half dabei, die Siege gegen Arnsberg II und die HSG Schwerte/Westofen einzufahren. Das Team entschied die Spiele mit klaren Ergebnissen für sich. Der Sieg gegen Arnsberg II endete mit 40 zu 23. Der Erfolg gegen die HSG Schwerte/Westhofen ging mit 37 zu 21 aus.

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Egon Pieczkowski spielt in der E-Jugend

In der E-Jugend des Klubs spielt zudem der Sohn von Niclas Pieczkowski. Sein Name ist Egon Pieczkowski. Der Junge wird von seinem Opa Uli trainiert. Dies fügt der familiären Geschichte des Comebacks eine weitere schöne Ebene hinzu. Die Generationen treffen hier aufeinander.

Werdegang in der Bundesliga und Nationalmannschaft

Niclas Pieczkowski stieg 2012 mit TUSEM Essen in die Handball-Bundesliga auf. Dort spielte er später auch für den TuS N-Lübbecke. Zudem stand er für den SC DHfK Leipzig und GWD Minden auf dem Feld. Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte er 46 Länderspiele.