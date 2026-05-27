Nico Collins erhält Gehaltserhöhung bei den Houston Texans

Der Wide Receiver Nico Collins erhält eine Gehaltserhöhung bei den Houston Texans. Seine Gehälter für die Saisons 2026 und 2027 werden vollständig garantiert.

Die Houston Texans haben sich auf eine Vertragsvereinbarung mit dem Wide Receiver Nico Collins geeinigt, die ihm eine Gehaltserhöhung für die nächsten zwei Spielzeiten bringt.

Collins erhält neun Millionen Dollar mehr in der Saison 2026 und weitere acht Millionen in 2027. Seine Gehälter für beide Jahre werden vollständig garantiert. Collins hatte 2024 eine Verlängerung über drei Jahre und 72 Millionen Dollar unterschrieben und war damit zuletzt nur auf Rang 18 der bestbezahlten Wide Receiver der Liga. Trotzdem lieferte er Elite-Leistung zu Discount-Konditionen, wie ein Vergleich mit Jaxon Smith-Njigba zeigt, der den Markt auf 42,15 Millionen Dollar pro Jahr gesetzt hat.

Collins lag fast 20 Millionen Dollar darunter. Der Deal verlängert Collins' Vertrag nicht über 2027 hinaus, er wird also nach der Saison 2027 Free Agent. Die Texans haben sich damit noch nicht langfristig abgesichert, aber für den Moment ist die Botschaft klar: Die Texans kümmern sich um ihre Stars. Nach Verlängerungen mit Linebacker Azeez Al-Shaair und Defensive End Will Anderson Jr. ist Collins der nächste, der für seine Leistungen belohnt wird





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nico Collins Houston Texans Gehaltserhöhung Wide Receiver NFL

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kanada: Nachträgliche Strafen für George Russell und Nico HülkenbergGeorge Russell und Nico Hülkenberg wurden nach dem Formel-1-Rennen in Montreal von den Rennkommissaren bestraft - Beide Strafen sind zur Bewährung ausgesetzt

Read more »

Schwarzer Sonntag: Russell nach Ausfall auch noch bestraft!George Russell und Nico Hülkenberg wurden nach dem Formel-1-Rennen in Montreal von den Rennkommissaren bestraft - Beide Strafen sind zur Bewährung ausgesetzt

Read more »

Nico Hülkenberg (Audi): «Entwickelte sich anders als erwartet» - Formel 1Wie auch McLaren tappte die Audi-Mannschaft in Montreal in die Regenfalle. Audi-F1-Pilot Nico Hülkenberg erklärt, wie sich die falsche Strategiewahl auf seinen Kanada-GP auswirkte.

Read more »

Beim Start verzockt: Mittelfeld zieht Audi in der Weltmeisterschaft davonNico Hülkenberg wartet weiter auf seine ersten WM-Punkte in der Formel-1-Saison 2026 - In Kanada verliert Audi gute Chancen auf die Top 10 direkt beim Start

Read more »