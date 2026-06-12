Die Schweizer Nationalmannschaft beginnt die WM 2026 gegen Katar. Gladbach‑Verteidiger Nico Elvedi, nach langer Einsatzpause endlich im Kader, hofft auf Einsatzzeiten. Seine bisherige Turniergeschichte, aktuelle Form und Bedeutung für die Abwehr werden beleuchtet.

Am Samstagabend, genau um 21 Uhr, eröffnet die Schweiz er Nationalmannschaft ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft, die in Nordamerika ausgetragen wird und die Länder USA, Kanada und Mexiko umfasst.

Das Eröffnungsspiel der Nati ist gegen Katar, den Gastgeber der vorangegangenen WM 2022, und verspricht ein spannendes Duell, das die Erwartungen der Fans in Zürich, Basel und Genf zugleich beflügelt. Im Zentrum der Aufmerksamkeit{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{key}}}Nico Elvedi, 29, der bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag steht, hat sich nach langer Geduldsprobe endlich wieder in den Kader zurückgekämpft und wird voraussichtlich zum Drittmal bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei sein.

In einem Interview vor dem Anstoß betonte Elvedi, dass die Schweizer Mannschaft seit der letzten Europameisterschaft weitgehend unverändert sei. \"Wir haben einen gut eingespielten Kader, der einen ausgewogenen Mix aus erfahrenen Stammesspielern und jungen Talenten bietet,\" erklärte er. Der Gladbach‑Verteidiger fügte hinzu, dass er sich besonders freue, endlich wieder auf dem Platz stehen zu können, und hoffe, dass er im Turnier selbst Spielminuten sammelt.



Elvedis Weg zur Startelf war von Rückschlägen geprägt.

Trotz einer über zehnjährigen Zugehörigkeit zur Nationalmannschaft hat er bislang nur 67 Länderspiele absolviert und war bei großen Turnieren häufig nur Ersatzspieler. Von insgesamt 22 WM‑ und EM‑Turnieren, bei denen er im Kader registriert war, konnte er lediglich sieben Einsätze verbuchen. Die Euro 2021 in London war ein Lichtblick: Dort startete er in fünf Spielen, bis die Schweiz im Viertelfinale nach einem dramatischen Elfmeterschießen gegen Spanien ausschied.

In den darauffolgenden Europameisterschaften 2016 und 2024, die in Frankreich beziehungsweise Deutschland stattfanden, blieb er jedoch komplett auf der Bank und sah keine einzige Minute des Geschehens. Ähnlich verhielt es sich bei den beiden bisherigen Weltmeisterschaften. 2018 in Russland kam er in keiner der vier Gruppenspiele zum Einsatz, und 2022 in Katar erhielt er lediglich Einsatzzeiten in den ersten beiden Gruppenspielen, bevor er bei der schweren 1:6‑Niederlage gegen Portugal erneut außen vor blieb.





Die aktuelle Formkurve spricht jedoch eine andere Sprache. In den letzten elf Länderspielen vor dem Start der WM stand Elvedi ununterbrochen in der Startelf und zeigte ein sicheres Defensivverhalten, das dem Trainerstab Vertrauen in seine Leistungen eingebracht hat. Die konsequente Einsatzbereitschaft in den Qualifikationsphasen und Freundschaftsspielen hat ihm das Anrecht auf eine Startposition im WM‑Kader gesichert. Viele Experten sehen in ihm einen wichtigen Baustein für die Abwehr, die gegen die offensiven Qualitäten des Gegners Katar bestehen muss.

Der bevorstehende Auftakt bietet ihm die Chance, das lang ersehnte Ziel zu verwirklichen: endlich aktiv an den WM‑Spielen teilzunehmen und das Team mit seiner Erfahrung zu unterstützen. Die Schweiz hofft, mit einer soliden Defensivleistung und dem frischen Elan der jungen Spieler das Turnier zu einem erfolgreichen Erlebnis zu machen, und Elvedi sieht in der bevorstehenden Partie das ideale Sprungbrett, um sich endgültig von seinem bisherigen Turnier‑Trauma zu befreien





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