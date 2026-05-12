Nico Elvedi: Solange 'es im Spiel bleibt ???

Nico Elvedi hat seitdem er bei Borussia Mönchengladbach spielt, bereits 317 Bundesliga-Spiele absolviert und ist in der ewigen Rangliste der Profis mit den meisten Einsätzen für Borussia auf Platz 8 gelandet.

Nico Elvedi (29) hat bereits seit 2015 bei Borussia Mönchengladbach gespielt und wurde damals mit 18 Jahren und einer Ablöse von 4 Millionen Euro vom FC Zürich an den Niederrhein geholt.

Seitdem hat er 317 Bundesliga-Spiele absolviert. In der ewigen Rangliste der Profis mit den meisten Einsätzen für Borussia rangiert er bereits auf Platz 8, direkt hinter Kult-Keeper Wolfgang ‘Otto’ Kleff. Sein Vertrag in Gladbach läuft nur noch bis 2027, was für den Klub die letzte Möglichkeit wäre, noch eine Ablöse für den Schweizer Nationalspieler zu erhalten, sollte Elvedi bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko durch weitere Clubwerbung einen höheren Preis erzielen.

Nico Elvedi zeigte sich unbesorgt bezüglich seiner letzten Partie im Fohlen-Trikot: ‘Ehrlich gesagt habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich freue mich jetzt auf das Spiel am Samstag und genauso freue ich mich dann auch auf die WM. Worauf ich momentan schaue, ist, dass ich fit und mit einem guten Gefühl dahin gehe. Und deswegen gilt es, am Samstag nochmal alles hineinzuhauen.

Und genauso gilt das für die WM. Danach werde ich dann erstmal den Urlaub genießen. Und dann kann ich wahrscheinlich auch mehr sagen. ’ Die Vertragsgespräche mit Gladbach über eine Fortsetzung des Vertrages sind noch nicht wirklich angelaufen, Elvedi: ‘Ja, wir haben jetzt noch keine großen Gespräche gehabt.

Wir haben schon mal darüber gesprochen, aber das war nicht sehr intensiv. ’ Es ist also nicht ausgeschlossen, dass die Partie am Samstag für Elvedi das letzte Spiel im Fohlen-Trikot sein könnte





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