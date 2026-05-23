Nico Hülkenberg'Äôs Qualifying Nightmare Continues; Russell Hits Pole Position with Impressive Start

Despite his impressive experience, Nico Hülkenberg continues to struggle with qualifying. He missed the cut for the third consecutive time, leaving him in despair. While Russell manages to climb on top of the grid, the rain likely adds an extra layer of complexity to an already challenging race.

Ein Szenario, von dem Nico Hülkenberg nur träumen kann – denn der Audi -Pilot scheint von einem Quali-Fluch getroffen zu sein. Der Deutsche verpasst als Elfter haarscharf den dritten Quali-Abschnitt – mal wieder!

Bereits zum sechsten Mal qualifiziert sich Hülkenberg bei einem Zeitfahren für eines der Sprint- oder Hauptrennen für den ersten Startplatz außerhalb der Top 10. Lediglich beim Qualifying für das Japan-Rennen (Rang 13) und für den Sprint in Miami (Zwölfter) qualifizierte er sich für eine andere Position. Hülkenberg scherzt bei Sky: „Ich brauche die Nummer von Sergio Perez, ich muss mit ihm reden. Er hat ja die Startnummer 11.

“ Dann fügt er hinzu: „Ich bin zufrieden, ich habe alles rausgequetscht. Natürlich ist es auch irgendwo schade, aber es ist nicht zu ändern.

“ Und dennoch kann sich der Routinier Hoffnungen machen. Seine Erfahrung aus 253 Formel-1-Starts könnte ihm beim erwarteten Regen-Chaos helfen. Die größte Chance auf die maximale Punkteausbeute hat Russell. Der Silberpfeil-Star rast mal wieder auf die Pole Position.

Das hatte er bereits am Freitag für das Sprint-Event und in den beiden vergangenen Jahren gemacht. Ein gutes Omen für den Briten. Denn sowohl bei dem 100-Kilometer-Rennen am Samstagmorgen als auch beim Grand Prix 2025 konnte er am Ende siegen. Russell: „Es ist einfach eine tolle Strecke, aber das war keine einfache Session.

Wir haben ein paar Veränderungen am Auto vorgenommen, um morgen besser auf den Regen eingestellt zu sein. Das hat uns ein wenig geschwächt, aber am Ende hat es alles harmoniert.





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