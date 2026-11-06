Nico Hülkenberg fährt in São Paulo keinen Kilometer wegen technischer Probleme im Audi

Nico Hülkenberg bekam im Audi beim Großen Preis von São Paulo keine Runde zu fahren. Nachwuchsfahrer Freddie Slater übernahm, bevor technische Probleme das Auto stoppten.

Im Training zum Großen Preis von São Paulo hat Nico Hülkenberg im Audi keinen einzigen Kilometer absolviert. Der 39 Jahre alte Formel-1-Pilot aus Deutschland überließ seinen Platz am Freitag in der ersten Session dem Nachwuchsfahrer Freddie Slater, der 18 Jahre alt ist. Beide Trainingseinheiten sind inzwischen beendet, das Rennen selbst findet am Sonntag um 18 Uhr statt.

Für Hülkenberg und das Audi-Team war der Freitag ein verlorener Tag. Die Übertragung war bei Sky live zu sehen, begleitet von einem Liveticker bei BILD. Der Rennstall bestätigte, dass die Arbeit am Auto nicht ausreichte, um den Wagen wieder einsatzbereit zu machen.

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Motorprobleme stoppen den Audi nach sieben Runden

Freddie Slater absolvierte in der ersten Session sieben Runden, bevor er den Audi wegen Motorproblemen abstellen musste. Danach begannen die Mechaniker in der Garage, das technische Problem zu beheben.

Trotz intensiver Arbeit zwischen den beiden Einheiten gelang es dem Team nicht, den Fehler rechtzeitig zu finden und zu beseitigen. Rund 20 Minuten nach Beginn der Einheit gab der Rennstall die Entscheidung bekannt, dass für den Tag keine weiteren Fahrten mehr möglich seien.

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Schnellste Zeiten und Zwischenfälle im Training

Die schnellste Zeit setzte Weltmeister Kimi Antonelli im Mercedes, der 20 Jahre alt ist. Dahinter folgten sein Vorgänger als Weltmeister Lando Norris, 26 Jahre alt, im McLaren und Max Verstappen, 29 Jahre alt, im Red Bull.

Antonelli verbremste sich im Mercedes und rutschte von der Strecke. Danach ließ er sein Auto und die Reifen in der Garage überprüfen. Charles Leclerc, 29 Jahre alt, wollte den Haas-Fahrer Rafael Camara, 21 Jahre alt, mit rund 320 km/h auf der Geraden rechts überholen. Camara scherte nach rechts aus, Leclerc passte zwischen dessen Wagen und die Mauer gerade noch hindurch. Leclerc funkte daraufhin wütend an die Box und fragte, was zur Hölle das gewesen sei. Für Camara hat das Manöver eine Einladung zu den Rennkommissaren zur Folge.

Strafe für Russell und Verstappens Funkverkehr

George Russell, 28 Jahre alt, erhält für das Rennen am Sonntag eine Strafe, weil er die Power Unit austauschen musste. Für den Mercedes-Piloten bedeutet das einen Rückfall um fünf Startplätze.

Auch Max Verstappen sorgte im Training für einen Schlagabtausch über Funk. Sein Red-Bull-Team erklärte ihm mit Blick auf ein Problem am Auto, dass es dafür keine Einstellungen am Schalter gebe, das Auto passe sich ihm aber an. Verstappen fragte nach, was das heißen solle, und ob er nun mit seinem Motor reden solle. Die Box antwortete, es sollte langsam besser werden. Verstappen scherzte, er sollte sagen, dass er nun schalte, sonst werde er bestraft. Fünfeinhalb Minuten vor dem Ende der Session stellte er sein Auto in der Garage ab.

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Nebel und Nieselregen beeinflussen die Bedingungen

Während der Einheit zog schwerer Nebel über die Strecke in São Paulo. Gegen Ende der Session lag die Luftfeuchtigkeit bei über 90 Prozent, und es nieselte leicht.

Der Starkregen, vor dem die Fahrer an dieser Strecke gewarnt sind, blieb an diesem Freitag aus. Ob die Wetterlage das Rennen am Sonntag um 18 Uhr beeinflusst, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.