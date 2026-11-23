Audi geht in Las Vegas leer aus: Nico Hülkenberg und Allan McNish erklären, warum eine einzige Runde den Unterschied hätte machen können

Audi geht in Las Vegas leer aus: Nico Hülkenberg und Allan McNish erklären, warum eine einzige Runde den Unterschied hätte machen könnenzum sechsten Mal den elften Platz belegt und damit knapp keine WM-Punkte erzielt.

Doch enttäuscht zeigte sich der Deutsche nach der Zieldurchfahrt nicht:"Ich glaube, dass nicht viel mehr möglich war", sagte Hülkenberg im Gespräch mitEr sprach anschließend von einem"lehrreichen Rennen" für Audi und erklärte:"Vor allem das Energiemanagement war nicht so einfach und ein bisschen inkonstant.

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" Hinzu kam ein Problem mit dem Funk, sodass Hülkenberg über weite Strecken auf sich allein gestellt war. Umso mehr sei der Grand Prix für ihn"schwer zu verstehen" gewesen. Sein Rennen habe sich"ein bisschen wie ein bewegliches Ziel" angefühlt - und hinterließ zumindest bei Audi-Renndirektor Allan McNish gemischte Gefühle: Mit Hülkenberg auf P11 und Gabriel Bortoleto auf P12 sei"nicht sehr viel mehr möglich gewesen, aber ein bisschen mehr schon".

Audi habe allerdings mit einem schwierigen Wochenende gerechnet:"Es war ziemlich klar, dass Las Vegas nicht zu unseren Lieblingsstrecken gehören würde. Das wussten wir.

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" "Der Kurs kommt unseren Stärken nicht entgegen und legt wahrscheinlich auch einige Bereiche offen, in denen wir nicht ganz so stark sind. In gewisser Hinsicht denke ich mir daher: Ja, okay, da stehen wir eben", erklärte McNish. Dabei hätte alles auch anders kommen können, wenn Starts und Restarts für Audi funktioniert hätten. Das war aber nicht der Fall.

"Ich bemerkte schon beim Start, dass ich mit einem niedrigen Batteriestand losfuhr", sagte Hülkenberg. "Ich hatte zwar eine richtig gute erste Kurve, aber die ganze gute Arbeit wurde schon in der ersten Runde sehr schnell wieder zunichtegemacht. "Viel entscheidender war jedoch, dass bald der Kontakt zur Gruppe vor ihm abriss:"Wenn man den Windschatten verliert, ist das hier extrem nachteilig. Man verliert wahrscheinlich fast eine Sekunde pro Runde.

Man ist einfach langsamer. Dagegen kann man als Fahrer nichts machen", erklärte Hülkenberg.als entscheidenden Faktor:"Ich glaube, dadurch haben wir den Anschluss an die Gruppe vor uns verloren. Die Fahrer dort befanden sich ständig im Windschatten und der Windschatten hat sie mitgezogen. Wir dagegen waren mit Angriff und Verteidigung gegen Bearman beschäftigt.

"So habe Audi"nicht von einer möglichen Strafe gegen Leclerc oder irgendwelchen anderen Entwicklungen" profitieren können, sagte McNish. "Dass wir in dieser Situation feststeckten, war also schon ein bisschen frustrierend. Aber so ist das hier in Las Vegas eben. Wir hatten jedoch nicht erwartet, dass es so extrem sein würde.

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" Umso mehr kam McNish zu dem Schluss:"Eine einzige Runde beim Restart hätte einen großen Unterschied machen können. " Doch diese entscheidende Runde gelang Audi nicht. Die nächsten beiden Rennen Hülkenberg äußerte sich ähnlich. Las Vegas sei"ziemlich" anders als die noch folgenden Kurse.

Audi werde aus Las Vegas dennoch wichtige Lektionen mitnehmen:"Es gibt immer Dinge, die hängen bleiben und aus denen wir lernen können - gerade als neuer Hersteller. Wir werden das also alles analysieren", sagte Hülkenberg.