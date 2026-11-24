Nico Legat fühlt sich von seinem Vater unterdrückt. Nun erzählt er von belastenden Kindheitserlebnissen und anhaltender Angst.

" zu sehen, und dort kommen die Spannungen zwischen Vater und Sohn immer deutlicher ans Licht. Besonders bei den Teamspielen kochen die Emotionen hoch. Im Einzelinterview gibt Nico zu, dass er sich in Gegenwart seines Vaters nicht traut, ganz er selbst zu sein.

"Bei ihm ist es halt so, ich traue mich in gewissem Maße nicht, so zu sein, wie ich bin. Das ist halt das Schwierige. Weil ich zu viel Angst habe, was auf dem Spiel steht danach" , erklärt der Realitystar in der Sendung. Seiner Ansicht nach versuche Thorsten, ihn nach dessen eigenen Vorstellungen zu formen, was Nico als Unterdrückung ansieht.

Also read Neben Michelle und Isabell Horn: Thorsten Legats Sohn Nico zieht angeblich ins Dschungelcamp

Thorsten selbst spürt die Spannung zwischen sich und seinem Sohn ebenfalls – allerdings gibt er selbst zu, sich vor Nicos aufbrausender Art zu fürchten. . Sie soll als eine Art "Ersatz-Mama" mit Nico reden und ihm Grenzen setzen. Er selbst dringe nämlich nicht mehr zu seinem Sohn durch.

Im Interview gibt er zu: "Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin hilflos. Ich habe auch Angst, mit ihm zu sprechen, weil er so aufbrausend ist. Ich habe Angst.

Advertisement

Ich hab echt Angst. Ich würde gerne mit ihm sprechen, aber ich glaube, das geht hier rein und da raus" , erzählt er. Im Gespräch mit Danni beklagt er, dass Nico in manchen Momenten in alte Verhaltensweisen zurückfalle. Dann schaue er Frauen hinterher und mache derbe Sprüche.

Seine Bitte an die Mitkandidatin ist klar: "Mein Anliegen an dich ist, ich komme nicht gegen ihn an. Aber du bist ein bisschen wie eine Ersatz-Mama, du kannst besser mit ihm reden und du könntest ihm mal klarmachen, dass das so nicht geht.

" Dass Nico sich so unterdrückt fühlt, geht laut ihm schon viele Jahre zurück. Schon in seiner Kindheit habe Thorsten seine beiden Söhne miteingeschüchtert und ihnen das Gefühl gegeben, sich nicht entfalten zu können. Zeitweise hätten sich die beiden Jungs kaum aus ihrem Kinderzimmer getraut. Thorsten setzte sich mit den Schilderungen seines Sohnes auseinander und gab zu, dass er die Fehler von damals inzwischen bereue.

Für Nico lassen sich diese Erfahrungen trotzdem nicht einfach abhaken.

Advertisement

"Wenn du dein ganzes Leben lang so unterdrückt wirst, dass du halt bis zum 20. oder 21. Lebensjahr richtig Angst hast vor dem Menschen, ist es schwer. Das wird auch immer, glaube ich, so bleiben"Die neuen Folgen von "Prominent verwandt" sind wöchentlich dienstags ab 0 Uhr auf RTL+ verfügbar. Instagram / nico.legatWie findet ihr, dass Nico bei "Prominent verwandt" so offen über seine Angst vor Thorsten spricht? Ergebnis anzeigen