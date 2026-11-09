Nico Legat: Leben, Karriere und aktuelle Beziehungen

Detaillierter Überblick über Nico Legats Karriere, Skandale bei Reality-TV-Shows wie Temptation Island, seine Suchterkrankung und die aktuelle Beziehung zu Laura Parrinello.

Nico Legat, Sohn des ehemaligen Profifußballers Thorsten Legat, hat sich seit seinem Einstieg in die Unterhaltungsindustrie eine feste Größe im deutschen Reality-Fernsehen erarbeitet. Geboren am 29. März 1998 in Wuppertal, nutzte er zunächst sein sportliches Talent im Fußball, ehe er den Schritt in die medialen Vordergrund wagte. Seine Auftritte in verschiedenen Formaten wie Ninja Warrior Germany und diversen RTL-Produktionen sorgen regelmäßig für Diskussionen und hohe Aufmerksamkeit.

Frühe Karriere und erster TV-Auftritt

Die sportlichen Wurzeln von Nico Legat liegen klar im Fußball. In seiner Jugendzeit absolvierte er das Training und die Spiele, um den Fußstapfen seines Vaters zu folgen. Als rechter Verteidiger zeigte er in der U17- und U19-Bundesliga West beachtliche Fähigkeiten und Erfolge. Diese Zeit bildete das Fundament seiner frühen Identität, bevor er sich 2022 mit einer anderen Art von Wettbewerb auseinandersetzte. Im selben Jahr debütierte der damals 24-Jährige im Fernsehen, als er an der Show Ninja Warrior Germany teilnahm. Trotz seines Einsatzes und der physischen Belastung erreichte er lediglich den 32. Platz in den Vorrunden und schied somit aus dem Wettbewerb aus.

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Der Skandal bei Temptation Island

Einen nachhaltigen, wenn auch kontroversen, Bekanntheitsgrad erlangte Nico Legat ein Jahr später, also 2023, als er gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Sarah Liebich an der RTL-Show Temptation Island teilnahm. Das Paar wollte seine Beziehung vor der Ehe einem harten Test unterziehen. Im Verlauf der Sendung betrrog Nico Legat Sarah Liebich vor laufender Kamera. Sein Verhalten, das als herzlos und uneinsichtig wahrgenommen wurde, führte dazu, dass sich das Paar bereits während der Aufzeichnungen trennte. Sarah Liebich beendete die Beziehung öffentlich. Nach Ausstrahlung der Episoden bereute Nico Legat sein Handeln und zog sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurück.

Weitere Auftritte und Konflikte mit dem Vater

Die mediale Präsenz ließ jedoch nicht nach. Im Jahr 2024 wagte Nico Legat gemeinsam mit seinem Vater Thorsten Legat den Sprung beim RTL Turmspringen. Ein weiterer großer Auftritt folgte in der Show Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen. Hier trafen Nico Legat und seine Ex-Freundin Sarah Liebich aufeinander und lieferten sich Auseinandersetzungen, die Spannung in den Zuschauerhallen erzeugten, auch wenn der Sieg ausblieb. Die ausstrahlungen belasteten zeitweise das Verhältnis zum Vater Thorsten Legat, wodurch die beiden öffentlich Distanz zueinander hielten. Erst bei ihrer gemeinsamen Teilnahme an Prominent verwandt im Jahr 2026 schien diese Spannung überwunden zu sein.

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Neue Beziehung und gesundheitliche Krisen

Im Jahr 2026 folgte für Nico Legat ein weiterer Schritt im Leben. Gemeinsam mit seiner neuen Freundin Laura Parrinello zog er in ein Reality-Format ein, bei dem das Paar um den Titel und 50.000 Euro Preisgeld kämpfte. Sie verließen die Show jedoch aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig. Vor diesem Hintergrund war er kurz mit der 16 Jahre älteren Schauspielerin Nina Kristin liiert. Im Frühjahr 2025 begab sich Nico Legat wegen Alkohol- und Drogenproblemen in eine Suchtklinik. In dieser Zeit lernte er Laura Parrinello kennen, die dort als Krankenschwester arbeitete.

Verlobung und aktueller Status

Anfang 2026 machte Nico Legat seine Beziehung zu Laura Parrinello öffentlich. Angaben zufolge waren die beiden bereits seit September 2025 zusammen und lebten seit März 2026 gemeinsam unter einem Dach. Im Herbst desselben Jahres folgte die Verlobung. Im November 2026 gab das Paar weitere Details zu ihrem gemeinsamen Leben bekannt. Nico Legat hat damit einen neuen Lebensabschnitt eingeleitet, der von persönlicher Stabilität geprägt ist, nachdem er in der Vergangenheit durch seine Auftritte und privaten Konflikte stetig im Rampenlicht stand.