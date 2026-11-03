Nico Legat und Laura Parrinello erwarten erstes Kind im Sommerhaus

Nico Legat und Laura Parrinello freuen sich auf ihr erstes Kind. Die Geburt ist für Anfang 2027 geplant. Das Paar teilt seine Pläne zur Hochzeit mit Thorsten Legat.

Nico Legat und Laura Parrinello bereiten sich auf die größte Veränderung ihres Lebens vor. Das Reality-TV-Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Die Geburt des Babys ist für den Anfang des Jahres 2027 geplant.

Die Nachricht wurde von BILD bekanntgegeben. Beide Partner äußern sich begeistert über die Familienplanung. Nico Legat erklärt, dass sich das Leben der beiden durch das ungeborene Baby grundlegend wandeln wird. Er beschreibt diese Veränderung als eine Drehung um 180 Grad.

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Familienpläne und gesundheitliche Gründe

Das Paar trat kürzlich in der Sendung Sommerhaus der Stars an. Dort mussten sie einen Härtestestandhalten. Dabei ging es um die Affäre von Nico Legat mit Anya Elsner. Anya Elsner ist eine ehemalige GNTM-Teilnehmerin. Sie ist 22 Jahre alt.

Nico Legat ist 28 Jahre alt und Laura Parrinello 26 Jahre alt. Sie haben sich im Januar dieses Jahres kennengelernt. Im Sommerhaus brachen sie kurz vor dem Finale freiwillig ab. Der Grund dafür war ihre Gesundheit. Es ging beiden nicht gut genug, um fortzufahren.

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Laura Parrinello fühlt sich vorbereitet

Laura Parrinello bezeichnet die Schwangerschaft als richtige Entscheidung. Sie ist überzeugt, dass dies der richtige Weg für beide ist. Für alles, was noch kommt, fühlen sie sich bereit. Viele Beobachter fanden den Zeitplan zu schnell. Dies kann Laura nicht mehr hören.

Nico Legat betont, dass es sich um ein absolutes Wunschkind handelt. Sie lieben sich einfach und sind mit Ende zwanzig in einem guten Alter dafür. Er habe Drogen und seine kriminelle Vergangenheit hinter sich gelassen. Er verdiene gutes Geld und habe die richtige Partnerin.

Reaktion von Großvater Thorsten Legat

Thorsten Legat wird erstmals Opa. Er ist 57 Jahre alt. Nico Legat berichtet, dass sein Vater hin und weg sei. Thorsten Legat wollte immer eine kleine Prinzessin als Enkelin haben. Als er die Neuigkeit hörte, war er sofort begeistert.

Nico Legat ist sicher, dass sein Vater seiner Tochter alles geben wird. Er weiß bereits jetzt, wie sehr Thorsten Legat die Enkelin verwöhnen wird. Diese familiäre Unterstützung scheint das Paar stark zu machen. Es gibt keine Zweifel an der Freude der älteren Generation.

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Hochzeitspläne und Zukunftsvisionen

Die großen Lebensentscheidungen beschränken sich nicht nur auf das Kind. Laura Parrinello möchte definitiv noch in diesem Jahr heiraten. Die Zeremonie soll jedoch klein gehalten werden. Nur die engsten Verwandten und Freunde sind eingeladen.

Laura Parrinello glaubt, dass Nico Legat ein liebevoller Vater sein wird. Sie vergleicht ihn mit ihrer eigenen Behandlung durch ihn. Wenn er das Kind so behandelt wie sie, haben sie alles richtig gemacht. Er macht alles für sie und ist liebevoll.