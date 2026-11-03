Nico Legat und Laura Parrinello: Teilnahme am Sommerhaus der Stars 2026

Nico Legat und Laura Parrinello sind Kandidaten bei Das Sommerhaus der Stars 2026. Lesen Sie Details zu ihrer Beziehungsgeschichte, Nico TV-Hintergrund und den Spielregeln.

Die Teilnehmer Nico Legat und Laura Parrinello sind Teil der Castingshow Das Sommerhaus der Stars 2026 auf RTL. Das Paar zog gemeinsam in ein Haus in Bocholt-Barlo, um an der Produktion teilzunehmen, die im September 2025 begann und insgesamt zehn reguläre Folgen umfasst.

Die Geschichte des Paares aus Bocholt-Barlo

Die Realitätsschauspielerin Laura Parrinello und ihr Partner Nico Legat sind seit September 2025 ein Paar. Ihre Bekanntschaft fand unter besonderen Umständen statt, als sich beide in einer psychiatrischen Klinik begegneten. In dieser Phase befand sich Nico Legat als Patient wegen eines Drogen- und Alkoholproblems in Behandlung.

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Laura Parrinello verbrachte die gleiche Zeit in derselben Einrichtung, da sie dort ihr Examen als Krankenschwester ablegte. Die beiden lernten sich an einem persönlichen Tiefpunkt von Nico Legat kennen, der angab, durch seine Suchterkrankung fast sein gesamtes Leben verloren zu haben.

Der Reality-Star berichtete in Interviews, dass er zu diesem Zeitpunkt obdachlos war und keine familiäre Unterstützung hatte. Trotz dieser harten Umstände habe die schwierige Phase dazu beigetragen, dass sich die Beziehung zwischen ihm und Laura Parrinello stark gefestigt und verfestigt hat.

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Nico Legat und sein TV-Ruf

Laura Parrinello ist bei der Sendung Das Sommerhaus der Stars 2026 erstmals im Fernsehen zu sehen. Im Gegensatz zu seiner Freundin blickt Nico Legat auf eine längere Fernsehgeschichte zurück. Seine erste größere öffentliche Präsenz hatte er bei der Show Ninja Warrior Germany.

Im Jahr 2023 nahm er an der Sendung Temptation Island teil, um seiner damaligen Freundin Sarah seine Treue zu beweisen. Berichte zufolge betrog er sie kurz vor dem Ende der Staffel, was zur sofortigen Trennung des Paares führte. Er war auch in Prominent getrennt, The 50, Promibüßen und dem RTL Turmspringen zu sehen.

Wettbewerb um den Titel im Sommerhaus

Das Format Das Sommerhaus der Stars 2026 zielt darauf ab, das letzte verbleibende Paar zu küren. Am Ende jeder der zehn Folgen muss in der Regel ein Paar das Sommerhaus in Bocholt-Barlo verlassen, bis nur noch ein einziges übrig bleibt.

Das Gewinnerteam erhält den Titel Das Promipaar 2026 sowie ein Preisgeld von 50.000 Euro. Diese Summe dient als finanzieller Anreiz für die Kandidaten, die sich der öffentlichen Aufmerksamkeit und den Herausforderungen der Sendung stellen.

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Motive und Ziele der Kandidaten

Für Nico Legat war vor der Teilnahme an der Sendung entscheidend, dass auch Laura Parrinello mitmachen möchte. Sein Hauptanliegen bestand darin, dass seine Partnerin den gleichen Schritt geht, um gemeinsam die Erfahrungen der Show zu teilen und die Beziehung weiter zu testen.

Die Entscheidung, an Das Sommerhaus der Stars 2026 teilzunehmen, steht im Kontext ihrer gemeinsamen Vergangenheit. Nico Legat nutzt die Plattform, um seine Entwicklung seit der früheren Trennung und seinen Umgang mit gesundheitlichen Herausforderungen zu zeigen.