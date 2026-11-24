Vom Formel-1-Cockpit in die Investmentbranche: Nico Rosberg erklärt, warum ihm der Neuanfang nach dem überraschenden Rücktritt so schwergefallen ist

© Laureus World Sports Awardsbeim Saisonfinale 2016 in Abu Dhabi:"Dass meine Karriere zu Ende war, wusste ich schon, als ich die Ziellinie überquerte. Aber was aus meinem Leben werden sollte?

Null Ahnung.

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" Rosberg beschreibt die damalige Situation als einschneidenden Moment in seinem Leben:"Das war beängstigend. Meine ganze Identität war die des Rennfahrers, und die fiel plötzlich weg. Wo sollte ich jetzt eine neue Herausforderung finden?

" Dabei hatte sich Rosberg selbst für den Rücktritt entschieden: Nur fünf Tage nach dem Gewinn der Formel-1-Weltmeisterschaft gab er bekannt, dass er seine Karriere mit sofortiger Wirkung beenden würde. Er verzichtete damit auf die Möglichkeit, seinen Titel in der Saison 2017 zu verteidigen. Wie schwierig die Suche nach einer neuen Aufgabe tatsächlich war, zeigt eine weitere Aussage des ehemaligen Mercedes-Fahrers.

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Auf die Frage, wie lange er gebraucht habe, um nach seinem Formel-1-Rücktritt ein neues Ziel zu finden, antwortet Rosberg:"Sieben Jahre.

" Dass er sich in einer finanziell außergewöhnlich komfortablen Situation befand, ist Rosberg durchaus bewusst. Anders als viele Menschen, die ihren Beruf verlieren, musste er sich keine Sorgen um seine wirtschaftliche Existenz machen.

"Trotzdem war diese Zeit für mich belastend, weil ich mich nicht zurücklehnen wollte", erklärt Rosberg. "Man kann sagen: Du bist Weltmeister, setz dich doch auf die Couch und genieß dein Leben. Aber so bin ich nicht.

" Sein Ehrgeiz sei mit dem Abschied aus der Formel 1 nicht verschwunden. Rosberg sagt:"Ich brauche Herausforderungen und will Anerkennung für etwas bekommen, das auch anderen wichtig ist.

" Darin erkennt der frühere Formel-1-Weltmeister eine Haltung wieder, die ihn bereits während seiner Rennfahrerkarriere geprägt hatte:"Um im Sport wirklich etwas zu erreichen, muss man wahnsinnig hartnäckig sein, fast obsessiv. Das steckt in mir. Und das bleibt.

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"In den Jahren nach seinem Rücktritt engagierte sich Rosberg in unterschiedlichen Bereichen. Er arbeitete unter anderem an Medienprojekten, baute einen YouTube-Kanal auf und betätigte sich als Unternehmer und Investor.

Außerdem gründete er ein eigenes Rennteam für die elektrische Offroad-Rennserie Extreme E.Doch keines dieser Projekte erfüllte ihn zunächst vollständig.

"Ich habe viel ausprobiert, aber nie dachte ich: Das ist es jetzt", sagt Rosberg. "Und dieses ultimative Gefühl einer letzten Runde im Kampf um den Sieg lässt sich sowieso nicht ersetzen. "Inzwischen hat Rosberg nach eigenen Angaben eine neue berufliche Perspektive gefunden: den Aufbau seiner Wagniskapitalfirma Rosberg Ventures.

"Wir verwalten nach drei Jahren nun mehr als 220 Millionen Euro an Kapital, vor allem von großen deutschen Familien, und investieren für sie in die erfolgreichsten Wagniskapitalfonds und Start-ups der Welt", erklärt Rosberg. Für diese neue Aufgabe hat der ehemalige Formel-1-Fahrer sogar seinen Lebensmittelpunkt verlagert.

"Wir leben mit unserer Familie vorübergehend in San Francisco, die Kinder gehen hier zur Schule", sagt er. Zehn Jahre nach seinem Formel-1-Titelgewinn scheint Rosberg damit die Herausforderung gefunden zu haben, nach der er seit seinem Rücktritt gesucht hatte. Der Wettbewerb findet für ihn heute nicht mehr auf der Rennstrecke statt, sondern in der internationalen Investmentbranche. Fast 7 Meter Wohnmobil für 58.500 Euro: Ahorn Camp Move