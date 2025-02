Nico Rosberg: Elternsein ist schwieriger als Formel 1

Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg bezeichnet die Erziehung seiner Töchter als größte Herausforderung. Im Interview mit Bild spricht er über die täglichen Herausforderungen und die unterschiedlichen Charaktere seiner Kinder.

Nico Rosberg (39), ehemaliger Formel-1 -Weltmeister, hat über seine größte Herausforderung gesprochen – und es geht dabei überraschenderweise nicht um den Motorsport. Im Interview mit Bild erklärte der Ex-Rennfahrer, dass die Erziehung seiner beiden Töchter Alaïa (9) und Naila (7) alles andere übertreffe, was er zuvor erlebt habe. 'Zwei Mädchen zu erziehen ist definitiv schwieriger als Formel 1 zu fahren', gestand er.

Mit seiner Frau Vivian Sibold (39), die als Innenarchitektin, Eisdielenbesitzerin und Kinderbuchautorin tätig ist, meistere er den turbulenten Alltag zwischen Streit ums Handy und strikten Abendritualen. Ein konkretes Beispiel führte Nico vom Vorabend an: Nach einer späten Rückkehr von einer Reise habe seine ältere Tochter unbedingt in ihrem kompletten Reiseoutfit inklusive Straßenschuhen schlafen wollen. 'Riesendrama', so der 39-Jährige. Mit Geduld und Erklärungsversuchen habe er schließlich einen Wutanfall abwenden können. Doch nicht immer würde es so glimpflich ausgehen, gab er zu. Gerade die unterschiedlichen Charaktere der beiden Kinder führen zu Herausforderungen. Insgesamt sei es 'die größte Herausforderung, zu verstehen, wie man mit Kindern am besten umgeht'. Vivian, die es als Aufgabe sieht, ein gutes Beispiel im Umgang mit Technik zu setzen, nehme dabei oft ein altes Handy mit, um ihren Töchtern zu zeigen, dass Smartphones nicht alles seien. Privat zeigt sich Nico als sehr familienorientiert. Der ehemalige Rennfahrer hat nach dem Ende seiner Formel-1-Karriere 2016, die er mit einem Weltmeistertitel krönte, Zeit für neue Interessen gefunden. Neben Engagements als Kommentator und Investor spielt die Familie für ihn eine zentrale Rolle. Mit Vivian ist er seit 2014 verheiratet, das Paar lernte sich jedoch schon viele Jahre zuvor in der Jugendzeit kennen. Die Herausforderungen des Elternseins scheinen sie gemeinsam anzugehen, wobei Nico oft die heiligen Abendrituale der Familie hervorhebt: ein geregelter Ablauf mit Badewanne, Abendessen, Kuscheln und Vorlesen. Auch wenn das Leben als Sportler Vergangenheit ist, bleibt Nico offenbar genauso ehrgeizig, nur eben in einer anderen Disziplin





