Nico Rosberg berichtet exklusiv über seine Angst vor dem Titelgewinn 2016, die Einnahme von Cornflakes in Abu Dhabi und die rationale Entscheidung zur sofortigen Karrierebeendigung nach dem Triumph.

Nico Rosberg blickt am 27. November 2016 auf den Höhepunkt seiner Karriere zurück. Der vierzigjährige deutsche Rennfahrer erinnerte sich an die immense Erleichterung nach seinem Sieg gegen Lewis Hamilton im Mercedes -Team. Diese emotionale Zerrissenheit prägten die Tage vor dem letzten Rennen in Abu Dhabi, wo er trotz der Führung immense Angst vor einem Fehler hatte.

Cornflakes und Schlaflosigkeit in Abu Dhabi

Vor dem entscheidenden Rennen litt Nico Rosberg unter extremer Aufregung. Er schlief nur etwa zwei Stunden pro Nacht und konnte nahezu nichts essen. Eine Ausnahme bildeten Frosties, auch bekannt als Cornflakes. Dieses Frühstück, das er bereits in der Kindheit mag, gab ihm in dieser stressigen Phase Halt. Seine Psyche verlangte nach vertrauter Nahrung, da sein Kopf jegliche andere Verpflegung ablehnte.

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Trotz seines Vorsprungs im Meisterschaftskampf hatte Rosberg nackte Angst. Er fürchtete, seinen Traum in der letzten Kurve zu verlieren. Ein falscher Start oder ein Miniverbremser gegenüber Verstappen hätten den Titel zunichtemachen können. Jeder kleine Fehler hätte den zwanzigjährigen Aufbau seiner Karriere in Gefahr bringen können.

Isolation und Reaktionen im Mercedes-Team

Nico Rosberg lud zunächst einige Personen ein, schloss sie dann aber wieder aus. Er wollte das Rennwochenende genauso handhaben wie die zweihundertzehnten vorangegangenen Veranstaltungen. Auch seine Eltern erhielt diese Einladung nicht, verstanden die Situation jedoch vollständig. Stattdessen überraschten Schulfreunde und beste Freunde ihn heimlich im Fahrerlager.

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Im Mercedes-Team spaltete sich die Stimmung in zwei Lager. Jeder Mitarbeiter hatte einen Favoriten. Toto Wolff steuerte diese Situation neutral. Rosberg behandelte das gesamte Team mit großem Respekt. Daher waren ihm die Teammitglieder den Titelgewinn von Herzen gönnend. Diese professionelle Distanz half ihm, den Druck zu bewältigen.

Konflikte und die Beziehung zu Lewis Hamilton

Die Kollisionen mit Lewis Hamilton auf der Strecke waren ein Thema. Toto Wolff zeigte sich nach dem Crash in der ersten Runde in Barcelona energisch. Er äußerte scharfe Kritik daran, wie das Team nach außen wirkte. Diese Konfrontation war jedoch die einzige dieser Art. Beide Fahrer sprachen niemals direkt über die Vorfälle auf der Strecke.

Heute pflegen Nico Rosberg und Lewis Hamilton ein neutrales Verhältnis. Beim zufälligen Treffen grüßen sie sich herzlich. Rosberg gab an, dass er wenig von Michael Schumacher lernte, dieser war im mentalen Umgang mit Kollegen extrem stark. Er zeigte nie Schwäche und strahlte immer Stärke aus. Diese Taktik übernahm Rosberg in gewissem Umfang für sich selbst.

Rationale Entscheidung und Familie

Die Beendigung der Karriere erfolgte extrem rational. Nico Rosberg wollte auf dem absoluten Höhepunkt aufhören. Er akzeptierte, dass dieser Schritt viele Fans enttäuschte. Seine Frau reagierte auf die Nachricht kühl und riet ihm, das zu tun, was er für richtig hielt. Der Vater war von der Entscheidung weniger begeistert.

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Die Mutter hingegen war über die Entscheidung sehr froh. Sie konnte ihren alten Staubsauger in die Ecke stellen. Während des Rennens hatte sie gestaubsaugt, um sich abzulenken. Sie sah fast nie einen Meter ihres Sohnes im live Übertragungsrennen. Diese Gewohnheit endete schlagartig mit seiner Pensionierung.

Andenken und historische Vergleiche

Nico Rosberg bewahrt eine unterschriebene Serviette von Bastian Schweinsteiger auf. Das Datum ist das Jahr 2014. Kurz zuvor war die Nationalmannschaft Weltmeister geworden. Bastian Schweinsteiger schrieb darauf: Und jetzt bist du dran. Die Unterschrift bestätigt diese Worte.

Zwei Jahre nach diesem Schreiben gelang Rosberg der erneute Titelgewinn. Er hatte sein Ziel nachgeholt. Die Erfüllung dieses Lebenstraums war eine euphorische Erfahrung. Er nannte es das größte Glück neben der Hochzeit und der Geburt seiner Kinder. Der Kontrast zwischen der Angst vor dem Scheitern und der tatsächlichen Erfüllung war unbeschreiblich groß.