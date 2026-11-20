Nico Santos ist 2026 zum fünften Mal als Coach bei The Voice of Germany dabei. Hier erfahren Sie Details zur Karriere des Sängers und seiner neuen Veröffentlichung.

Der deutsche Sänger und Songwriter Nico Santos wird im Jahr 2026 erneut als Coach in der Musiksendung The Voice of Germany zu sehen sein. Dies markiert die fünfte Station seiner langjährigen Kooperation mit der beliebten Gesangsshow. Der Hitmacher ist durch Erfolge mit Titeln wie Rooftop und Unforgettable fest im deutschen Musikbetrieb etabliert und sucht nun gemeinsam mit seiner Jury nach neuen Talenten für die kommende Staffel.

Karriere und musikalischer Werdegang

Nico Santos wuchs auf Mallorca in einer musikalisch geprägten Umgebung auf. Seine Eltern förderten früh seine Interessen am Klavier, im Gesang und im Tanzen. Bereits im Alter von sechs Jahren erhielt er entsprechenden Unterricht. Sein Vater, der in den Neunzigerjahren als Melitta-Mann bekannt war, unterstützte seinen Sohn aktiv und ermöglichte erste Auftritte auf lokalen Festivals. Nach dem Schulabschluss zog Santos nach Köln, wo er ein Studium der Tontechnik absolvierte.

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Seine ersten Erfolge feierte er zunächst im digitalen Raum durch Coverversionen auf Social-Media-Plattformen. Diese Sichtbarkeit führte zu Engagements mit prominenten Künstlern wie Max Mutzke, Aura Dione und Robyn für den Sender ProSieben. Im Jahr 2014 gelang ihm mit dem gemeinsam mit B-Case produzierten Titel Lucky L ein erster internationaler Achtungserfolg, der Platz sechs in den DJ-Charts erreichte. Parallel dazu etablierte er sich zunehmend als erfolgreicher Songwriter für andere Interpreten.

Erfolge als Solokünstler und Fernsehpräsenz

Als Solokünstler durchbrach Nico Santos mit Hits wie Rooftop, Safe, Oh Hello und Unforgettable den deutschen Popmarkt. Besonders Rooftop entwickelte sich zu einem seiner signifikantesten Erfolge. Kooperationen mit Lena Meyer-Landrut für den Song Better und mit DJ Topic für Like I Love You festigten seine Position in der Branche. Darüber hinaus steuerte er Songs für Filmproduktionen bei, darunter Beiträge zu Fack ju Göhte 2 im Jahr 2015 und Hot Dog im Jahr 2018.

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Seine Präsenz im Fernsehen begann 2020 mit der Teilnahme an einer VOX-Show, in der er gemeinsam mit anderen Musikern Songs neu interpretierte. Im Jahr 2023 kehrte er für eine weitere Staffel zurück. In der Rolle als Coach bei The Voice of Germany feierte er 2025 mit seiner Kandidatin Anne Mosters einen weiteren Erfolg, da diese die Staffel gewann. Im Jahr 2026 ist er somit bereits zum fünften Mal als Jury-Mitglied aktiv.

Neues Album und familiäres Leben

Musikalisch bleibt Nico Santos weiterhin sehr aktiv. Am 30. Oktober 2026 veröffentlichte er sein viertes Studioalbum unter dem Titel POV. Auf diesem Werk zeigt er unterschiedliche Facetten und verarbeitet Themen wie Familie, Nähe und persönliche Veränderung. Das Album spiegelt seine Entwicklung wider und bietet Hörern einen tiefen Einblick in seine aktuelle künstlerische Phase.

Im privaten Bereich veröffentlichte Nico Santos im Juni 2022 seine Hochzeit mit der Partnerin Aileen öffentlich. Die beiden lernten sich bereits mehr als zehn Jahre zuvor auf Mallorca kennen, aus der Bekanntschaft wurde jedoch erst später eine feste Beziehung. Im Juli 2024 wurde die Familie durch die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes vervollständigt. Die Eltern halten Details zum Namen und Geschlecht des Kindes bewusst von der Öffentlichkeit fern.

Trotz seiner intensiven beruflichen Verpflichtungen in Musik und Fernsehen legt Nico Santos Wert auf sein Familienleben. In Interviews berichtete er, dass sich sein Alltag seit der Familiengründung deutlich verändert habe. Er schätzt die gemeinsame Zeit mit seiner Frau und dem Kind sehr und integriert diese Prioritäten in seinen sonst sehr gefüllten Kalender.