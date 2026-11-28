Seinen „The Voice“-Schützlingen von Soul-Food Vocalist räumte Nico Santos „Endgegner“-Status ein. Einen Angriff konnte das Quartett auch erfolgreich abwehren. Doch einen Busfahrer mit unglaublicher Stimme hatten sie nicht auf dem Schirm ...

Nico Santos konnte kaum glauben, was ihm bei den Teamfights von „The Voice of Germany“ widerfuhr. Seinen „The Voice“-Schützlingen von Soul-Food Vocalist räumte Nico Santos „Endgegner“-Status ein.

Einen Angriff konnte das Quartett auch erfolgreich abwehren. Doch einen Busfahrer mit unglaublicher Stimme hatten sie nicht auf dem Schirm ...

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“ bis dato noch nicht erlebt. Seine Schützlinge seien in der Castingshow „wie so ein Endgegner“ schickte Nico Santos das stimmgewaltige Quartett in die abschließenden Teamfights: „Die schaffen eigentlich jeden Gegner.